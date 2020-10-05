«الظاهرة» تطلق موقعاً لتوصيل المنتجات الغذائية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «الظاهرة الزراعية» عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد «Food Crowd» في الإمارات لتوصيل أفضل المُنتجات الغذائية من المزارع إلى المنزل.

تأسّس الموقع على يد خبراء في قطاع الزراعة، ويقدم أفضل تشكيلة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأجبان والمواد التموينية واللحوم الطازجة والمشروبات التي يتم اختيارها بدقّة وعناية، طبقاً لأعلى معايير الجودة، وموفراً خدمة التوصيل السريع.

ونتيجة التدابير لفرض التباعد الاجتماعي، أسفرت الزيادة الهائلة في التسوق الإلكتروني هذا العام عن فجوة كبيرة في قطاع شراء المواد التموينية عبر الإنترنت في الإمارات. ومن هذا المنطلق، تم إنشاء الموقع بهدف منح المجتمع الإماراتي، إمكانية الحصول على أجود المنتجات عبر الإنترنت.

وقال حمدان الدرعي، رئيس العمليات في «الظاهرة - الإمارات»: تتماشى رؤية «الظاهرة» مع توفير المنتجات الغذائية للمجتمع الإماراتي، ونسعى لوضع خبراتنا في متناول مجتمعنا المحلي. وسيعمل الموقع على تمكين أفراد مجتمعنا من خلال منحهم إمكانية الحصول على المنتجات الغذائية من منازلهم.

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