"مرحبا" توفر فحص كورونا للمسافرين في دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت "مرحبا"، علامة دناتا التجارية للضيافة في المطارات، عروضها لمساعدة عملائها في دبي على الاستمتاع بتجربة سفر آمنة وسلسة ومطمئنة طوال رحلتهم، بدءاً من إنجاز إجراءات السفر في المنزل بسرعة وسهولة إلى تسليم أمتعتهم المعقمة في مطار وجهتهم النهائية.

وبالإضافة إلى خدمات السيارة والسائق والاستقبال والمساعدة والصالون الخاص في المطار، أصبحت "مرحبا" توفر الآن أيضاً اختبار "كوفيد-19" ضمن خدمة إنهاء إجراءات السفر، ما يتيح للعملاء الحصول على شهادة طبية في غضون 24- 48 ساعة من إجراء الاختبار في المنزل أو في أي مكان يختارونه في دبي.

وقال نائب رئيس أول عمليات المطارات والسفر في دناتا ستيف ألين: "يسعدنا توفير اختبار كوفيد-19 لعملائنا براحة وأمان ضمن عروض مرحبا. وسوف تساعد خدمتنا الجديدة العملاء على الاستمتاع برحلاتهم بمنتهى السلاسة، بدءاً من المنزل وحتى بوابة الصعود إلى الطائرة في مطار دبي الدولي".

ويقوم فريق من الكوادر الطبية ذوي الخبرة بزيارة العملاء الذين يحجزون خدمة إجراءات السفر الممتازة، لإجراء اختبار المسحة على جميع الأفراد المسافرين قبل عمل إجراءات السفر. وتنقل العينات إلى أحد مختبرات ميدكلينيك التي توفر الخدمة، وترسل النتائج إلى العملاء رقمياً. ويحصل جميع العملاء الذين يخضعون للاختبار على شهادة طبية.

ويقوم وكلاء مرحبا بعمل إجراءات السفر ووزن الأمتعة ووضع الملصقات عليها وطباعة بطاقات الصعود إلى الطائرة في المنزل، والتأكد من تسليم الأمتعة في المطار وتحميلها على متن الطائرة.

وتتم معالجة جميع الأمتعة بمواد معقمة لإزالة أي جراثيم وتوفير الحماية من الميكروبات لمدة تصل إلى 72 ساعة. وعند وصول العملاء إلى المطار، يستقبلهم أحد الوكلاء لإيصالهم بسهولة إلى البوابات عبر المسار السريع.

وتنفذ "مرحبا" عدداً من الإجراءات لضمان سلامة ورفاهية العملاء والوكلاء، حيث يرتدي جميع الوكلاء وموظفي الصالات الأقنعة ويلتزمون بإرشادات التباعد الجسدي أثناء مساعدة الركاب.

كما يلتزم السائقون ببروتوكولات السلامة، وتخضع السيارات لإجراءات تعقيم شاملة بعد كل رحلة.

وتوفر الصالات خيارات دفع بدون لمس، كما تخضع لعمليات تنظيف وتعقيم شاملة مع التركيز على الأسطح المعرضة للمس. كما أُستبدل البوفيه بخيارات الطعام حسب الطلب. وتضم الصالات مناطق مخصصة للمسافرين من كبار السن وأفراد عائلاتهم.

ويمكن حجز خدمة إجراءات السفر الممتازة عبر (www.marhabaservices.com) برسوم تبدأ من 714 درهماً شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وكانت مرحبا قد تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوفير خدمة الاستقبال والمساعدة لجميع المسافرين من وإلى مطار دبي الدولي.

وقد ارتفع الطلب على الخدمات التي توفرها الشركة تماشياً مع نمو دبي كوجهة رئيسة للسفر العالمي. وتوسع مرحبا منتجاتها باستمرار وتقدم خدمات إضافية مصممة لتجعل تجربة المسافرين في المطار أكثر راحة.

وتتبع "مرحبا" لدناتا، أحد أكبر مزودي الخدمات الجوية في العالم.

وتعتبر دناتا شريكاً موثوقاً لأكثر من 300 ناقلة جوية، وتوفر خدمات المناولة الأرضية والشحن والتموين في 127 مطاراً في 19 دولة.

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