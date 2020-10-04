662 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 662 مليون درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 206 مبايعات بقيمة 400.19 مليون درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 124.44 مليون درهم و173 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 275.75 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة البرشاء الأولى تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة البرشاء الثانية.

وتصدرت منطقة الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 32 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة برج خليفة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 214.82 مليون درهم منها 24 رهن أراض بقيمة 188.54 مليون درهم و38 رهن فلل وشقق بقيمة 26.28 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 49 مليون درهم وأخرى في منطقة النهدة الثانية بقيمة 47 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 47.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 32 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 6 ملايين درهم.

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