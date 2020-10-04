انخفاض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بدبي بنسبة 5.86%

المصدر: وام

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الثاني من العام الجاري 2020 انخفاضا مقداره 5.86% مقارنة بالربع الأول من العام كما سجل انخفاضا مقداره 8.23 %مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي 2019.

وأرجع التقرير - الصادر عن مركز دبي للإحصاء اليوم - انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية بمقدار 5.86 % خلال الربع الثاني 2020 من العام الجاري مقارنة بأسعار الربع الأول العام إلى إنخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 41.72 %والفلزات القاعدية بنسبة 10.46%ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 3.70 % ومنتجات المعادن المشكلة بإستثناء الآلات والمعدات بنسبة 2.28 % والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 1.16 % والآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر بنسبة 0.65 %والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 0.64% ومنتجات التبغ بنسبة 0.61 % والمنتجات الغذائية بنسبة 0.35% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.13% والأثاث بنسبة 0.11%.

ولفت التقرير إلى أن بعض الصناعات سجلت ارتفاعا في أسعارها مقارنة بالربع الأول من عام 2020 حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 7.52% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 6.95% والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.82% والورق ومنتجات الورق بنسبة 3.08% والمشروبات بنسبة 0.82% والمنسوجات بنسبة 0.42% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.05%.. كما لوحظ استقرار أسعار صناعة الملبوسات والخشب منتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات .

وأرجع التقرير انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية بمقدار 8.23% خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من عام 2019 إلى إنخفاض أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 54.83% والفلزات القاعدية بنسبة 15.04% والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 5.95% و والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.09% والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 5.06% ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 4.49 % والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83% والمنسوجات بنسبة 1.63% ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.90% والمعدات الكهربائية بنسبة 0.75 %والأثاث بنسبة 0.53%.

كما سجلت بعض الصناعات ارتفاعا في أسعارها خلال الربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019 حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 29.71% والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 13.79 % والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 6.86 % ومنتجات المعادن المشكلة عدا الماكينات والمعدات بنسبة 4.25% والمنتجات الغذائية بنسبة 2.82% والورق ومنتجات الورق بنسبة 1.10% والمشروبات بنسبة 0.36% ومنتجات التبغ بنسبة 0.15%..فيما حافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات على استقرارها للربع الثاني من عام 2020 مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

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