1330 طلبا لتثبيت ملكية علامة تجارية في الإمارات خلال سبتمبر

المصدر: وام

بلغ عدد طلبات تثبيت ملكية للعلامات التجارية في الإمارات نحو 1330 طلبا خلال شهر سبتمبر من العام 2020 وذلك وفقا للإحصائيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد، الأمر الذي يعد مؤشرا على مدى النشاط الذي يشهده أحد أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة .

ويعكس النمو المتواصل في نشاط العلامات التجارية المكانة المتميزة لدولة الإمارات التي تُصنف بكونها مركزا إقليميا لكبريات الشركات العاملة في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام .

ويتضح من خلال الاحصائيات التي تصدرها وزارة الاقتصاد وجود علامات تجارية تابعة لشركات عالمية تعمل في مختلف الأنشطة ومن ضمنها الخدمات والتكنولوجيا والصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى.

وساهمت البيئة الاستثمارية والتشريعية الجاذبة التي وفرتها الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز نشاط القطاعات التجارية كافة مما جعلها الوجهة المفضلة للشركات الأجنبية والعربية صاحبة العلامات التجارية الدولية حيث تقوم بإدارة اعمالها انطلاقا من الإمارات .

وبرغم البيئة الاستثمارية المتميزة التي تحظى بها الإمارات إلا أن الحكومة الاتحادية تحرص باستمرار على إطلاق المزيد من المحفزات لرفع تنافسية الدولة في مختلف المجالات ومن ضمنها قطاع العلامات التجارية الذي شهد في الآونة الأخيرة تخفيضا في الرسوم على حزمة من الخدمات المقدمة التي تقدمها له وزارة الاقتصاد.

وكانت وزارة الاقتصاد في إطار المحفزات التي تقدمها للقطاعات كافة، أصدرت في وقت سابق من العام الجاري قوائم معدلة تم بموجبها تخفيض الرسوم على الخدمات التي تقدمها للجمهور ومن ضمنها تخفيض الرسوم على الخدمات الخاصة بقيد العلامات التجارية أو تسجيل علامة تجارية لبضائع او منتجات او خدمات تابعة لفئة واحدة وغيرها من الرسوم التي أسهمت في مجملها في زيادة نشاط القطاع.

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