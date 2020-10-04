"ويتيكس" و"دبي للطاقة الشمسية" يستقطبان شركات عالمية متخصصة في الاستدامة

المصدر: وام

تشارك العديد من الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الاستدامة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" و معرض دبي للطاقة الشمسية 2020 اللذين تنظمهما هيئة كهرباء ومياه دبي سنويا بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

تنظم الهيئة الدورة الثانية والعشرين من معرض "ويتيكس" والخامسة من معرض دبي للطاقة الشمسية افتراضيا هذا العام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري.

تسلط الشركات العالمية الضوء خلال مشاركتها على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في قطاع الاستدامة والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية لحماية البيئة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر إضافة إلى أحدث تقنيات الطاقة المتجددة والنظيفة.

كما تناقش مجموعة من الندوات المتخصصة أبرز الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج التي تدعم أهداف التنمية المستدامة حول العالم فضلا عن أحدث تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه للحفاظ على الموارد الطبيعية لأجيالنا القادمة.

توفر هيئة كهرباء ومياه دبي لكل شركة عارضة منصة ثلاثية الأبعاد تمكنها من عرض منتجاتها بطريقة مبتكرة.. ولإضفاء أجواء حية يشعر من خلالها الزوار والعارضون وكأنهم يخوضون تجربة حقيقية تتيح الهيئة لهم اختيار صورة رمزية تفاعلية "أفاتار" للتجول في المنصات والتحدث إلى العارضين بالصوت والصورة ومطالعة الكتيبات الخاصة بهم إضافة إلى المشاركة في عدد كبير من الندوات التي يديرها نخبة من أبرز الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم بالاعتماد على أحدث التقنيات الذكية.

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