61 % حصة "المشغل الاقتصادي" من معاملات جمارك دبي في 6 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أفادت جمارك دبي في احصائيات حديثة، بأن عدد المعاملات الجمركية التي تمت عن طريق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد سجلت 4.4 مليون معاملة مستحوذة على نسبة 61 % من إجمالي عدد المعاملات البالغ 7.2 مليون معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأدى البرنامج دوراً حيوياً خلال أزمة جائحة كرونا العالمية عبر تيسير التجارة الخارجية، وسرعة الإفصاح عن البضائع المسموح بها، في إطار مصفوفة من الحوافز وفوائد التسهيل، حيث أقدمت الشركات المعتمدة في البرنامج بالإمارات من زيادة عملياتها الجمركية وبخاصة في استيراد السلع والمواد الغذائية والطبية، والتي حققت التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي وتوفيرها بكميات كبيرة لحماية الأمن الغذائي والصحي.

وأطلقت جمارك دبي مؤخراً مبادرة تأسيس منصة عالمية تضم أفضل الممارسات واتفاقيات الاعتراف المتبادل لأعضاء برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث ستقود جمارك دبي زمام العمل في تسهيل تبادل البيانات الآمنة بين منظمة الجمارك العالمية وإدارات الجمارك الأعضاء فيها بما يسهم في التحسين المستمر للمشغل الاقتصادي على مستوى العالم من خلال الابتكار المدعم بالبيانات، وحظيت المبادرة بالموافقة والاشادة من منظمة الجمارك العالمية.

ويخضع حالياً 84 طلباً لشركات للإجراءات المتبعة للانضمام إلى البرنامج علماً بأن إجمالي عدد الأعضاء بلغ 77 شركة حتى النصف الأول لعام 2020.

ويحقق أعضاء البرنامج وفورات في تكلفة التشغيل تصل إلى نسبة 36 % حيث أكدت الشركات أن البرنامج أسهم بشكل فاعل في تعزيز تجارتهم الخارجية عبر سرعة إنجاز المعاملات الجمركية وتحسين سرعة التخليص الجمركي للشحنات بنسبة تجاوزت 53%، مشيرين إلى تطلعهم لتحقيق المزيد من النمو والازدهار في أنشطتهم التجارية بعد تأسيس شراكات استراتيجية جديدة بين الإمارات والدول الشريكة المطبقة للبرنامج عبر اتفاقات الاعتراف المتبادل.

وتنظم جمارك دبي بالتنسيق مع منظمة الجمارك العالمية والهيئة الاتحادية للجمارك مؤتمر ومعرض المشغل الاقتصادي العالمي الخامس خلال الفترة المقبلة، وسيتيح المؤتمر للمشاركين الفرصة للاطلاع على تجارب الدول في الابتكار واستشراف مستقبل القطاع الجمركي في ضوء التطورات الأخيرة المتلاحقة، حيث يتوقع أن يحضر جلسات المؤتمر ما يزيد على 1000 مشارك متخصص وخبير في القطاعات الجمركية إلى جانب وفد منظمة الجمارك العالمية والإدارات الجمركية للدول الأعضاء في البرنامج.

وقالت إيمان بدر السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أسهم بشكل مباشر في تسريع العمليات التجارية وتعزيز سلسلة الإمداد والتوريد محلياً، ويتضح ذلك من زيادة نسبة استحواذ معاملات الشركات الأعضاء خلال النصف الأول من العام الجاري حيث وصلت إلى 61 % من إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها جمارك دبي خلال تلك الفترة.

وأكدت ان جمارك دبي تستعد بشكل مكثف للمؤتمر الدولي الخامس للبرنامج والذي ينطلق تحت شعار "المشغل الاقتصادي المعتمد 2.0: التقدم نحو آفاق جديدة لتجارة آمنةٍ مستدامة"، وتستضيفه دبي، مشيرة إلى أن المشغل الاقتصادي المعتمد يمثل أحد متطلبات اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتيسير التجارة، التي صادقت عليها دولة الإمارات، كأول دولة عربية تصادق على هذه الاتفاقية.

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