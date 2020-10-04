"ابيكورب" تموّل مشروعاً بمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بـ 259 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) اتفاقية لتمويل شركة "شعاع للطاقة 3" المملوكة من قبل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار.

وسيستخدم التمويل البالغة قيمته 70.5 مليون دولار (259 مليون درهم) في تطوير المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشارك ابيكورب في تمويل هذا المشروع مع عدة بنوك محلية وإقليمية ودولية، وسيستخدم إجمالي مبلغ التمويل المقدم من الجهات الممولة والبالغ 420.2 مليون دولار لتجهيز وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية مزودة بأحدث الحلول والتقنيات بقدرة تبلغ 900 ميجاواط.

وسيتم تجهيز المحطة الجديدة التي تبلغ تكلفتها الرأسمالية 564 مليون دولار بألواح شمسية ثنائية الأوجه مع تقنية التتبع الشمسي، وقد مكّنت هذه التقنيات من تحقيق أدنى سعر تعرفة لتوليد الطاقة الكهربائية عالمياً حيث بلغت 1.7 سنتاً أمريكياً (0.017 دولاراً) لكل كيلوواط ساعة.

هذا ويتماشى المشروع مع استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتأمين إمدادات مستدامة ومتنوعة من الطاقة، حيث من المتوقع أن يقوم مشروع المرحلة الخامسة من المجمع الذي يعدّ أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم بتزويد 270 ألف منزل بالطاقة الكهربائية ويحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.18 مليون طن سنوياً، علاوة على كونه يمثل إنجازاً بارزاً على طريق تحقيق هدف دبي في خفض اعتمادها على الغاز الطبيعي المستورد من خلال توفير 7% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية بنهاية 2020 وصولاً إلى 25% بحلول 2030.

وتعليقاً على الاتفاقية، قال د. أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لابيكورب: "تواصل ابيكورب دورها التنموي الحيوي في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما يواكب الزخم المتزايد للتحول إلى مصادر الطاقة المستدامة منخفضة الانبعاثات الكربونية عالمياً".

وأضاف عتيقة، ان المشروع يمثل علامة فارقة جديدة في مسيرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار، عدا عن كونه إضافة مهمة لإمارة دبي على الصعيدين الاقتصادي والبيئي. وإن هذا يمثل إنجازاً جديداً لابيكورب لزيادة حصة مشاريع الطاقة المتجددة في عمل الشركة ككل، وكذلك دعم التقنيات الحديثة ذات الصلة من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات شركائنا في القطاعين العام والخاص.

هذا ويشار إلى قيام ابيكورب بتقديم ما مجموعه 450 مليون دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك في إطار توجهها الاستراتيجي لتمكين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حسن استغلال موارد الطاقة المتجددة الوفيرة التي تتمتع بها ومساعدة الدول الأعضاء في الوصول إلى مزيج طاقة أكثر تنوعاً واستدامة.

ويشمل ذلك تمويل مشروع "شعاع للطاقة 2" بقيمة 110 مليون دولار أمريكي ضمن المرحلة التطويرية الثالثة لمجمع محمد بن راشد محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وهو عبارة عن محطة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة تصل إلى 800 ميجاواط تقوم بتطويرها شركتي مصدر و"إي دي اف إينيرجيز نوفيل"، وستقوم المحطة بتزويد 180 ألف منزل بالطاقة الكهربائية والحدّ من الانبعاثات الكربونية بنحو 1.4 مليون طن سنوياً.

كما قدمت ابيكورب تسهيلات ائتمانية بقيمة 50 مليون دولار لشركة سراج باور والاستحواذ على حصة في شركة "يلو دوور إنيرجي" اللتان تتخذان من الإمارات العربية المتحدة مقراً لهما. وقامت كذلك بالاستحواذ على حصة تبلغ 20% من شركة رياح الأردن للطاقة المتجددة، والذي مثّل أول استثمار مباشر لابيكورب في مشروع لطاقة الرياح وأول استثمار لها في المملكة الأردنية الهاشمية.

تجدر الإشارة إلى أن ابيكورب قد ساهمت منذ عام 2005 بتمويل العديد من أبرز مشاريع شركة أكوا باور في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك محطات المياه والكهرباء المستقلة ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في كل من دولة الإمارات والسعودية والبحرين ومصر.

وسيتم بموجب هذه الاتفاقية بيع جزء من الطاقة التي تنتجها المحطة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي التي تمتلك 60% من شركة "شعاع للطاقة 3"، وهي شركة أُنشِئت خصيصاً لخدمة هذا المشروع، بينما تمتلك الحصة الباقية كل من شركة أكوا باور ومؤسسة الخليج للاستثمار بنسبة 24% و16%، على التوالي.

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