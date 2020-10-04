"فلاي دبي" توفر باقات عطلات متكاملة إلى المالديف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت فلاي دبي، عن توفير باقات متكاملة للسفر إلى المالديف باعتباره إحدى أكثر الوجهات السياحية شهرة للمسافرين مع الناقلة من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناطقة بالروسية الذين يبحثون عن عطلات الشواطئ.

وتوفر "عطلات من فلاي دبي "باقات بأسعار معقولة التكلفة تبدأ من 3641 درهمًا للشخص الواحد شاملة الرحلات والتنقلات بالقارب السريع والإقامة في فندق 4 نجوم حيث تحظى هذه الوجهة بشعبية واسعة للسياح من الامارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

ومع توسع عطلات فلاي دبي في عروض الفنادق والعروض الإضافية تقدم للمسافرين باقات كاملة بأسعار معقولة سواء اختاروا السفر في درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، وهي تجمع بين أسعار الفنادق بالجملة التي يتم الحصول عليها داخليًا والأسعار المقدمة من أطراف أخرى مع أسعار تذاكر الطيران التنافسية وجميعها بأسعار تنافسية للغاية.

وسيكون لدى العملاء أيضًا خيار إضافة خدمات إضافية إلى تجربة عطلتهم، بما في ذلك خدمات النقل من المطار، وباقات مشاهدة المعالم السياحية، وتسهيل تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، وتأجير السيارات والرحلات.

تفاصيل الرحلات

تبدأ أسعار تذاكر ذهاب وعودة درجة رجال الأعمال إلى مالي من دبي من 8925 درهم، بينما ستبدأ أسعار الدرجة السياحية من 3625 درهم شاملة الضرائب يمكن حجز الرحلات من خلال موقع فلاي دبي الإلكتروني أو تطبيق فلاي دبي الرسمي أو مركز الاتصال في دبي أو من خلال متاجر فلاي دبي للسفر أو من خلال شركاء السفر.

ويمكن التنقل في أرجاء العاصمة بالتاكسي او سيرا على الاقدام. أما للوصول إلى الجزر الأخرى في المالديف، فيمكنك ركوب قارب "الدوني" أو الزوارق الخشبية التقليدية من المطار. كما في وسعك استقلال زورق سريع يرتّب لحجزه عادةً الفندق الذي تنزل فيه او طائرة بحرية.

غطاء تأميني

طرحت فلاي دبي مؤخرًا غطاءً تأمينيا عالميا جديدا لتشجيع المزيد من الناس على السفر براحة البال مع العلم أنه سيتم الاعتناء بهم في كل خطوة من رحلتهم. سيحصل الركاب الذين يحجزون مع فلاي دبي للسفر بين 1 سبتمبر و30 نوفمبر 2020 تلقائيًا على تغطية عالمية مجانية ضد كوفيد-19 تغطي الخدمة الجديدة النفقات الصحية للركاب وتكاليف الحجر الصحي إذا تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19 أثناء رحلتهم.

كما عقدت الناقلة ايضا شراكة مع "أستر للرعاية الصحية" و"إن إم سي للرعاية الصحية" لتوفير اسعار مخفضة لفحص (PCR).

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