سفير الهند في الإمارات يتفقد إنشاءات جناح بلاده بإكسبو دبي

المصدر: دبي - بشار باغ

تفقد بافان كابور سفير الهند في دولة الإمارات، موقع الجناح الهندي في إكسبو 2020 دبي، ورافقه خلال الزيارة آمن بوري القنصل الهندي في دبي.

واطلع السفير على تقدم العمليات الانشائية في الموقع بحسب تغريدة مصورة نشرها حساب الجناح على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم التأكيد خلال الزيارة أن الهند تتطلع قدما لتقديم أفضل ما لديها خلال فعاليات الحدث العام المقبل

يجسد الجناح ملامح الهند المعاصرة عبر قطاعاتها الاقتصادية وتميزها في البحوث والابتكار في مختلف ولاياتها، وشركاتها الناشئة، وقوة شبابها وإسهامها على مستوى العالم.

وستعمل الهند على أن يعكس الجناح طموحاتها لتصبح قوة عالمية من خلال المواهب والتجارة والتقاليد والسياحة والتقنية.

ومن خلال محتوى قائم على المواضيع وعروض هولوغرافية، سيروي الجناح قصة عريقة منذ حضارة هارابان وصولاً إلى الهند الحديثة.

ويسلط الجناح الضوء على ثقافة الهند وتراثها وتقنياتها، بما في ذلك برنامجها لاستكشاف الفضاء، كما سيظهر الوجه الجديد للهند مبرزاً قدراتها البشرية وطموحات شبابها.

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