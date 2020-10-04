تعرف على أسعار الغاز المنزلي الجديدة في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت كل من شركة غاز الإمارات التابعة لمجموعة "إينوك" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات" ، أسعار الغاز الجديدة ، وذلك إثر قرار وزارة الطاقة خفض أسعار الغاز المنزلي بمعدل 24 بالمئة من قيمته السوقية.

وقالت الشركتان إن أسعار الغاز المنزلي اعتبار من 1 أكتوبر الجاري أصبحت كالتالي:

سعر الأسطوانة سعة 11 كليو غرام 60 درهما بدلا عن 87.15 درهم

سعر الأسطوانة سعة 22 كيلو غرام 115 درهما بدلا عن 124.75 درهم

سعر الأسطوانة سعة 44 كيلو غرام 230 درهما بدلا عن 299.25 درهم

يذكر أن غاز الإمارات ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات " أطلقتا في وقت سابق ختما جديدا لأسطوانات غاز البترول المسال بهدف تعزيز سلامة المستهلكين والمحافظة على توافر المنتجات عالية الجودة في الأسواق حيث جاء الختم الجديد باللون الأخضر ويحمل صورة ثلاثية الأبعاد لشعاري غاز الإمارات و"إمارات" إضافة إلى رقم متسلسل خاص يساعد على منع الموزعين غير المرخصين أو الشركات الخاصة غير المعتمدة من التوزيع غير القانوني لأسطوانات غاز البترول المسال.

وتعد كل من غاز الإمارات و"إمارات" الشركتان المرخصتان من قبل الحكومة لتعبئة اسطوانات غاز البترول المسال في مصانع التعبئة في دبي.

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