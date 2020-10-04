«دبي - هيثرو» يربط بريطانيا بالعالم

المصدر: دبي- وائل الخطيب

حلّ الخط الجوي «دبي – هيثرو»، الذي يربط مطار دبي بنظيره البريطاني «لندن – هيثرو»، في الصدارة عالمياً، كأكبر المسارات الجوية الدولية بين بريطانيا والعالم الخارجي، مسجلاً أكثر 155 مليوناً و528.8 ألف مقعد أسبوعي على الرحلات الجوية، في الأسبوع الذي بدأ 30 سبتمبر 2020 وذلك باستخدام بيانات جداول مؤسسة «أو إيه جي» البريطانية، مزوّدة بيانات المطارات وشركات الطيران، حسبما أفاد موقع annaaero، المتخصص في تقديم تقارير وتحليل شبكات خطوط الطيران والمطارات ومقرها لندن.وارتفع خط «دبي – هيثرو» من المركز الخامس في نفس الأسبوع عام 2019 ليزيح مسار هيثرو - نيويورك جون إف كينيدي من الصدارة، ويهبط به إلى المركز الخامس.

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