«افتا»: تجارب دبي الترفيهية لا تنتهي

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر الاتحاد الأسترالي لوكلاء السفر (افتا) أن دبي تتيح لزوارها من العائلات تجارب ترفيهية ممتعة لا تنتهي، وذلك من خلال خيارات واسعة النطاق من مدن الألعاب الترفيهية التي تزخر بها الإمارة. ونشر «افتا» وهو جهة نقابية رسمية بتمثيل شركات السياحة والسفر في استراليا تقريراً على موقعه عن الوجهات الترفيهية العائلية المتاحة في دبي مستعرضاً عدداً من أبرز وجهات ومدن الألعاب الترفيهية في دبي وتناول كل وجهة بالشرح وعرض صوراً لها.

وتناول التقرير «موشنجيت دبي» ضمن «دبي باركس آند ريزورتس»، موضحاً أنها مدينة ملاهٍ مستوحاة من أجواء استوديوهات هوليوود، وتتيح لروادها تجارب ترفيهية تحاكي مشاهد المغامرة والتشويق في أشهر أفلام الخيال العلمي الأمريكية، ثم تحدث عن «ليغولاند دبي»، فذكر أنها تعد خياراً ترفيهياً مثالياً للأطفال، حيث تضم أكثر من 40 لعبة، مشيراً إلى تجربة «فيرتشوال رياليتي بارك» داخل «دبي مول»، أكبر مركز للتسوق في العالم كما استعرض المزايا الترفيهية في مدينة «آي إم جي عالم من المغامرات» موضحاً أن مساحتها الإجمالية تعادل 28 ملعباً لكرة القدم ومقسمة إلى 4 مناطق، حيث توفر كل منطقة منها تجارب ترفيهية متنوعة.

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