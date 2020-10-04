دبي ثالث مدن العالم شعبية

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفت دبي في المركز الثالث بين كل مدن العالم من حيث مستوى الشعبية والظهور على منصة «بنترست» الأمريكية العالمية لنشر الصور وفقاً لنتائج دراسة حديثة أجرتها سلسلة فنادق «بريمير-إن» البريطانية.

وتُعد «بنترست» واحدة من أشهر منصات التواصل في العالم، وتعتمد فكرتها على قيام المستخدم بإنشاء لوحة جدارية افتراضية أو أكثر عبر حسابه الشخصي على المنصة.

واعتمدت فكرة الدراسة على تحليل عدد اللوحات التي أنشأها مستخدمو «بنترست» لعدد 500 مدينة حول العالم، مع ذكر كلمة «عُطلة» أو «إجازة» في التعليقات على الصور الخاصة بكل مدينة، في إشارة إلى رغبة المستخدم بزيارة هذه المدينة وقضاء عطلة فيها.

وبلغ عدد اللوحات الجدارية الافتراضية المُنشأة خصيصاً لدبي عبر «بنترست» 1911 لوحة، ما منحها المركز الثالث عالمياً، وبفارق طفيف لا يتجاوز 81 لوحة فقط عن لندن، التي جاءت في المركز الأول، و70 لوحة عن باريس التي حلت ثانية.

وذكرت «بريمير-إن» أن تصنيف دبي يعكس الاهتمام العالمي بزيارة الإمارة والاستمتاع بمعالمها المتفردة.

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