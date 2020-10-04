شراكة بين «المشرق» و«نون» لدعم التسوق عبر الإنترنت

المصدر: دبي- البيان

أعلن بنك «المشرق»، وموقع «نون» عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأمد، لإعادة تعريف تجربة العملاء في مجال الدفع الرقمي بالإمارات. تأتي هذه الشراكة بالتماشي مع رؤية الإمارات 2021، وتسعى إلى دعم الاحتياجات المتنامية للعملاء في عالم التكنولوجيا الرقمية الفائقة.

وسيجمع المشروع المشترك بين القدرات المصرفية الرقمية الرائدة، التي يمتلكها بنك «المشرق»، والإمكانات الكبيرة، التي تتمتع بها منصة «نون» في مجال التجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك بهدف ضمان قدرة العملاء على الوصول إلى مجموعة متكاملة من الخدمات، التي تلبي احتياجاتهم المتنامية، وتغني أنماط حياتهم المتجددة، وتوفر لهم تجربة رقمية آمنة ومجزية.

بطاقة

وستبدأ المرحلة الأولى من هذه الشراكة مع إطلاق بطاقة «المشرق- نون المميز» الائتمانية من «فيزا»؛ وهي أول بطاقة تسوّق إلكتروني ائتمانية، تحمل علامة تجارية مشتركة في الإمارات. وتقدم هذه البطاقة للعملاء مجموعة كبيرة من المزايا، تشمل استرداداً نقدياً بنسبة 3.5% على جميع عمليات الشراء على منصة «نون»، وبنسبة 1% على جميع عمليات الشراء الأخرى المحلية والدولية.

تسارع

وقال عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة بنك «المشرق»: «شهد قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة نمواً مطرداً خلال السنوات السابقة، إلا أن وتيرة هذا النمو تسارعت بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وذلك بسبب توجه المزيد من المستهلكين إلى التسوق عبر الإنترنت على إثر التداعيات التي فرضها تفشي وباء «كوفيد 19» في المنطقة والعالم.

وفي هذا الإطار، تأتي هذه الشراكة المهمة بين بنك المشرق ونون لتعكس زخم وحيوية هذه السوق المتنامية باستمرار، وتسهم في تبسيط عملية التسوق عبر الإنترنت للعملاء». من جانبه، قال محمد العبار من شركة «نون»: «أؤمن بشدة بأن السوق في الإمارات والمنطقة ككل على مشارف قفزة هائلة في قطاع التجارة الإلكترونية، ستسهم ظروف الوباء في دفع عجلة تطورها بشكل ملموس. تم تأسيس منصة نون لتزويد العملاء في المنطقة بشركة محلية يمكنهم الاعتماد عليها للحصول على خدمات رائعة وتجربة تسوق متميزة.

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