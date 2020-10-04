دبي تطلق مبادرة جديدة للاستثمار في العقارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري، وبالتعاون مع شركة «استراتيجيك»، عن إطلاق مبادرة استثمر في عقارات دبي، الوجهة الافتراضية لصناعة العقارات، وأحدث وأبرز مبادرات الترويج العقاري، الذي تشهده دبي. ومن خلال هذا الحدث، سيتم الكشف عن ميزات تفاعلية غير مسبوقة في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2020، حيث ستطلق أول مبادرة افتراضية لها، لتوفير تجربة استثنائية لمجتمع العقارات العالمي. وتطمح المبادرة لأن تكون أفضل وجهة افتراضية لصناعة العقارات، باستخدام أحدث التقنيات الافتراضية، بالاعتماد على منصة رقمية ستعمل على تحديث الواقع الحقيقي وصناعة العقارات في دبي. ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى المزيد من الفرص التجارية الواسعة لسوق العقارات في دبي، بالتزامن مع معرض العقارات الدولي.

وستسهم المبادرة في إزالة الحواجز وربط العارضين والمطورين والمستثمرين والمهنيين حول العالم بشكل حقيقي، لتعظيم فرص الاستثمار العقاري في السوق المحلي، بهدف زيادة تعزيز التقدم الاقتصادي والاستدامة في الإمارة، بالتعاون مع إحدى الشركات التقنية الرائدة «Events 10X».

ركيزة أساسية

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يمثل الابتكار ركيزة أساسية لتشكيل معالم مستقبل صناعة العقارات. وتعد القدرة على التكيف السريع مع السيناريوهات العقارية المتنوعة، مثل استخدام التكنولوجيا لتحويل مستقبل الصناعة أمراً ضرورياً، للحفاظ على المرونة واكتساب ميزة تنافسية في الأسواق الدولية، وتعد أراضي دبي نشطة في تكييف الابتكار، واستخدام الذكاء الاصطناعي، لأننا نبحث باستمرار عن أساليب لترسيخ سمعة دبي نموذجاً يحتذى به للمدن الذكية في العالم».

وستعزز المبادرة بشكل أساسي الابتكار لعرض دبي وجهة استثمارية جذابة للمستثمرين المحليين والدوليين. وسيحظى المشاركون في الحدث بتجربة فريدة وغامرة وتفاعلية، تسهم في استكشافهم للبنية التحتية العالمية في المدينة، والخصائص الثقافية المتميزة، ومراكز الأعمال وغيرها من المميزات الرائعة، التي ستسلط الضوء على دبي وصورتها المشرقة.

وقالت ماجدة علي راشد، المديرة التنفيذية لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك: «يسهم القطاع العقاري بشكل كبير في نمو اقتصاد دبي، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة مدينة جذابة للمستثمرين، من خلال المبادرة».

10 أيام

وسيتضمن الحدث الرقمي، الذي يستمر لمدة عشرة أيام مجموعة واسعة من الأنشطة التفاعلية والمربحة، التي ستكون بمثابة محفز لجذب المزيد من الاستثمارات في دبي. وسيشمل معرضاً افتراضياً لأحدث المشاريع العقارية المحلية وورش العمل والمؤتمرات وفرص التواصل، ما سيخلق فرصاً ضخمة ومربحة في مختلف القطاعات. وسيوفر الحدث جلسات تدريب احترافية افتراضية وموارد تعليمية ذات صلة، لتعزيز معرفة المشاركين بسوق دبي العقاري، وزيادة الوعي إزاء اتجاهات وتطورات الصناعة. وستتاح للمشاركين أيضاً فرصة اكتساب رؤى عميقة من خبراء العقارات والمتخصصين الرواد.

مساحة افتراضية

وستخصص للمطورين العقاريين الرواد في دبي مساحة افتراضية لعرض أفضل مشاريعهم، مع إبراز المميزات وعروض المشاريع لجذب المستثمرين محلياً ودولياً. وستتاح للزوار من مختلف أنحاء العالم الفرصة لاستكشاف دبي ومناطق الجذب السياحية فيها، وتسليط الضوء على ميزاتها المثالية للمستثمرين.

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