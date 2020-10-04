اعتماد «الشارقة للتطوير» مركزاً للتدريب الإداري

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن اعتماد مركز الشارقة للتدريب والتطوير بالغرفة مركزاً رسمياً على مستوى الدولة مؤهلاً للتدريب الإداري والمهني، وذلك عقب حصوله على شهادة تدريب معتمدة من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي تتيح للمركز بموجبها إمكانية تنفيذ دورات وورش عمل في مجال التدريب الإداري والمهني للموظفين من القطاعين الحكومي والخاص.

يأتي حصول مركز الشارقة للتدريب والتطوير على هذه الشهادة كونه إنجازاً مميزاً، يؤكد جودة وكفاءة البرامج والدورات التدريبية، التي يقدمها المركز، بهدف المساهمة في رفع كفاءة الجهاز الوظيفي في القطاعين العام والخاص، وتزويده بالمهارات والمؤهلات العلمية.

وأكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، حرص الغرفة على تطوير كفاءة ومهارات الموظفين في مختلف التخصصات للوصول إلى التميز الوظيفي، بالتنسيق مع مركز الشارقة للتدريب والتطوير.

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