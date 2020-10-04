«هيئة الاتصالات» تصدّ 674 ألف هجمة سيبرانية في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

نجحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في منع 118 ألفاً و815 هجمة سيبرانية خلال سبتمبر الماضي، بفضل الجهود المبذولة من الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي (aeCERT) في منع ومعالجة الهجمات السيبرانية، التي تعرضت لها الجهات الاتحادية في الدولة.

ووفق حسابات «البيان»، صدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومنعت نحو 674 ألفاً و136 محاولة وهجمة سيبرانية خلال الأشهر التسعة الأولى لا سيما بعدما تزايدت في الآونة الأخيرة محاولات النصب والتصيد والاحتيال بسبب جائحة «كورونا» مع زيادة إقبال المستخدمين على الشراء «أونلاين» واستخدام الخدمات والمنصات الإلكترونية في البنوك والمتاجر لإتمام معاملتهم وشراء احتياجاتهم.

وأوضحت الهيئة أن هجمات الشهر الماضي تنوعت ما بين برمجيات خبيثة بنسبة 62%، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير عليها أو الحصول على صلاحيات فيها بشكل غير قانوني، وتشمل البرمجيات الخبيثة الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها، كما شملت محاولات الهجمات عمليات بحث عن الثغرات الأمنية، بنسبة 26% وهي أخطاء برمجية في الأنظمة يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير عليها، إضافة إلى 12% هجمات التصيد الإلكتروني، وهي عبارة عن عملية يتقمص فيها المجرم صفة شركات أو جهات موثوقة لخداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة ككلمة المرور والبطاقة البنكية، وذلك عبر الرسائل أو المواقع الإلكترونية المزيفة.

وبينت الهيئة أنها نجحت في معالجة 232 حادثة سيبرانية، خلال الشهر الماضي، 5 منها كان تأثيرها شديداً 101 متوسطة و126 منخفضة، وكانت الحوادث الأكثر شيوعاً هي دخول غير مصرح، ونشاط غير مصرح، وبريد إلكتروني احتيالي.

وطلبت الهيئة من المستخدمين الانتباه من الروابط المختصرة، والتي عادت ما تكون فخاً من المخترقين، مؤكدة أنها تعمل بالتعاون مع مزودي خدمات الاتصالات في الدولة على حظر روابط مواقع الاحتيال الإلكتروني فور ورود البلاغ عنها، بهدف حماية المستخدمين منها.

تفاعل

دعت هيئة تنظيم الاتصالات أفراد المجتمع لعدم التفاعل مع مثل هذه الروابط المختصرة والإبلاغ عنها إلى الجهات الشرطة عبر منصة «eCrime» وخدمة الأمين والتأكد دائماً من محتوى أي رسائل، من خلال التواصل مع المصدر الرسمي مباشرة، مؤكدة أنها تقوم ممثلة بفريق طوارئ الحاسب الآلي بنشر نصائح توعوية وتوجيهية للمجتمع حول هذه الروابط والحملات بشكل مستمر.

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