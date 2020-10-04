فريق عمل جديد للتحكيم بمحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي فريق عمل جديداً معنياً بالتحكيم، لتعزيز ومشاركة التطورات وأفضل الممارسات في المجال، وهي أول محكمة في المنطقة تقدم مثل هذه المبادرة. يضم الفريق لجنة استشارية من خبراء التحكيم، إلى جانب ممثلي هيئات ومراكز التحكيم والمؤسسات التعليمية وغيرها من المنظمات ذات الصلة.

ومنذ نشأتها، تعاملت محاكم مركز دبي المالي العالمي مع العديد من قضايا التحكيم عالية القيمة من جميع أنحاء العالم. ونظراً للجوء المزيد من الأطراف إليها لحل نزاعاتهم عن طريق التحكيم، وسعت محاكم مركز دبي المالي العالمي من عملياتها، عبر هذا القسم الجديد، مقدمة ثروة من الخبرة القضائية في التعامل مع النزاعات التجارية المعقدة والعالية القيمة.

وقال القاضي زكي عزمي، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «لا تعتزم محاكمنا منافسة مراكز التحكيم، بل نهدف إلى استكمال وتعزيز الخدمات، التي يوفرها القطاع. وتتمثل رؤيتنا طويلة المدى في العمل عن كثب مع أكبر عدد من الخبراء والمنظمات المتخصصة في المجال، لاكتساب فهم أفضل حول كيفية تعديل وتطوير خدمات محاكمنا لمساعدة أطراف النزاعات المتعلقة بالتحكيم بشكل أفضل».

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