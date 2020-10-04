9 شركات وساطة تستحوذ على 74 % من تداولات سوق دبي في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - البيان

استحوذت 9 شركات وساطة من بين 32 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 74.2% أو ما يعادل 11.3 مليار درهم من إجمالي تعاملات الشركات في سبتمبر الماضي البالغة نحو 15.2 مليار درهم.

وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها 2.3 مليار درهم ما يعادل 15.24%، وجاءت «بي اتش مباشر للخدمات المالية» في المرتبة الثانية بنحو 2.2 مليار درهم بنسبة 14.47% من إجمالي قيم التداول في السوق.

ترتيب

وحلت في المركز الثالث «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 1.73 مليار درهم بنسبة 11.39%، تلتها «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 1.67 مليار درهم بنسبة 11%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 788 مليون درهم بنسبة 5.18%، ثم «الرمز كابيتال» بنحو 679.4 مليون درهم بنسبة 4.47%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بحصة 664.63 مليون درهم بنسبة 4.37%، تلاها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 632.9 مليون درهم بنسبة 4.16%.

وفى المركز التاسع جاءت «شعاع للأوراق المالية» بنحو 590 مليون درهم بنسبة 3.88%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بنحو 385 مليون درهم بنسبة 2.53%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 364.5 مليون درهم بنسبة 2.4%، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بنحو 356.8 مليون درهم أو ما يعادل 2.35%، ثم «دار التمويل للأوراق المالية» بحصة 2.32% تعادل 353.5 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» نحو 2.13% تعادل 324.2 مليون درهم، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 305.6 ملايين درهم بحصة 2.01%، و«المشرق للأوراق المالية» بنسبة 1.98% تعادل 300.6 مليون درهم.

8 شركات

جاءت 8 شركات بحصص أقل من 0.5% وهي «الدار للأسهم والسندات» 0.4% و«الوثبة للأسهم والسندات» 0.32% و«بي إتش إم إم» 0.24% و«البروج للأوراق المالية» 0.16% و«ار ام زد ام» 0.11% و«أموال للوساطة المالية» 0.03%، و«أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» 0.03%، و«دبي الدولية للأوراق المالية» 0.01%.

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