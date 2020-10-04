932.7 ملياراً ودائع شبه نقدية في يوليو

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ارتفعت الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي، التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين، والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، إلى 932.7 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي 8.3% أو ما يعادل 71.6 ملياراً مقارنة بنحو 861.1 ملياراً في يوليو 2019.

وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن الودائع شبه النقدية زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 3.9% أو ما يعادل 34.6 مليار درهم مقابل 898.1 مليار درهم في ديسمبر 2019، بينما ارتفعت على أساس شهري بنحو 3.6% أو ما يعادل 32.1 مليار درهم.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، استمرت الودائع شبه النقدية في الارتفاع خلال السنوات الماضية، حيث قدرت بنحو 822.8 مليار درهم في نهاية 2018، و783.8 مليار درهم في 2017، و751.4 مليار درهم في 2016 و729.9 مليار درهم 2015، و689.3 مليار درهم 2014.

ووفق إحصاءات المركزي، ارتفعت القاعدة النقدية لنحو 405.2 مليارات درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 19.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 385.9 مليار درهم في يوليو 2019، بينما بلغت القاعدة النقدية 409.5 مليارات درهم نهاية العام الماضي.

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