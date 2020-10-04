«الاتحادية للشباب» تعلن أعضاء برنامج الاقتصاديين الشباب

المصدر: دبي - البيان

كشفت المؤسسة الاتحادية للشباب، أمس، عن أسماء 50 شاباً وشابة ممن تم انتسابهم إلى الدورة الأولى من برنامج «الاقتصاديين الشباب»، الذي تم إطلاقه أخيراً، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.

وانتهت لجان تقييم وطنية من اختيار المرشحين، ضمت في عضويتها كلاً من عبد الله لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وعلياء المزروعي مدير عام هيئة الموارد البشرية - أبوظبي، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، وعدداً من الكوادر الكفاءات المتخصصة من فرز قوائم المرشحين للالتحاق بالبرنامج من شباب الإمارات، الذين تجاوز عددهم أكثر من 650 مرشحاً، تأهل منهم 150 للمرحلة النهائية حيث تم إجراء المقابلات في مقري مركز شباب أبوظبي، ومركز شباب دبي بأبراج الإمارات، لاختيار 50 مرشحاً ومرشحة لمرحلة الاعتماد النهائية، ممن تنطبق عليهم شروط ومعايير المشاركة الذين سيباشرون اليوم رحلة تدريب عملي مكثف مع المنظمات الاقتصادية والمؤسسات الوطنية والدولية.

توعية

ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب الإماراتي، بأهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة المجالات الاقتصادية العصرية المتعددة، إلى جانب تفعيل دور الشباب الإماراتي، لبناء اقتصاد المستقبل، وتسليحه بالمعرفة اللازمة حول التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية. وسوف تنطلق أولى فعاليات البرنامج، بلقاء خاص مع معالي عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد، ومعالي شما المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، وسعادة سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

شما المزروعي

سعيد النظري

تمكين

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون الشباب، أن عملية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في جميع المجالات، ليصبحوا قادة فاعلين في مستقبل دولة الإمارات، تأتي على رأس أولويات حكومتنا الرشيدة، التي قدمت الدعم اللا محدود لقطاع الشباب، لإيمانها العميق بقدرتهم الحقيقية على التميز والابتكار، وتقديم نماذج مُلهمة ومعطاءة لشباب العالم.

وأضافت: «يشكل القطاع الاقتصادي ركيزة أساسية للمسيرة التنموية لدولتنا، واليوم، ومن خلال مبادرة «برنامج الاقتصاديين الشباب»، سوف نعمل على تمكين الشباب من ابتكار حلول مناسبة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع، والاستفادة من الفرص التي يقدمها، فضلاً عن المساهمة في النهوض به إلى أعلى المستويات، من خلال أفكار ورؤى الشباب المتجددة، والمواكبة لمتطلبات المستقبل، بما يضمن تأسيس جيل شاب من الكوادر الاقتصادية المواطنة».

إقبال

وقال مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، إن «برنامج الاقتصاديين الشباب»، شهد إقبالاً واسعاً من الشباب، للمشاركة والاستفادة من الدورات التدريبية التي سيقدمها لمنتسبيه، ممن سيكون لهم دور الريادة مستقبلاً في المشاركة لتطوير منظومة الاقتصاد الوطني، وتقديم نموذج اقتصادي إماراتي مبتكر، قائم على قدرات وإمكانات الشباب، والمساهمة بتعزيز التمكين، والإشراك الشبابي في القطاعات الاقتصادية».

وأوضح أن البرنامج سوف يركز على توفير الفرصة للشباب المشاركين، لدراسة محتوى اقتصادي غني، بالتعاون مع أكثر من عشرين شريكاً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، كما سيتيح للملتحقين، إمكانية الحصول على تدريب مهني معمق، والمشاركة كذلك في مؤتمرات اقتصادية داخل وخارج الدولة، وسيشهد البرنامج تخصيص مرحلة لدراسة ومناقشة مجموعة من أبرز الكتب والتقارير المعنية بعلوم الاقتصاد والتطورات والمتغيرات العالمية، بمشاركة نخبة من القيادات المعنية بالعمل الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص، وستكون لدى المشاركين فرصة للقاء بعض القيادات البارزة.

تعاون

وأشاد النظري، بالتعاون الوثيق مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، المعنية بالمجال الاقتصادي في الدولة، للخروج ببرنامج تدريبي متكامل، سيقدم ما يزيد على 60 دورة وورشة تدريبية متخصصة في مختلف الحقول والمجالات الاقتصادية، واللقاءات مع القيادات والخبراء وصناع السياسات، والزيارات الميدانية لبيوت الخبرة الاقتصادية الوطنية والعالمية، على مدار 3 شهور، ليسهم بتمكين وتأهيل الشباب، لصناعة نموذج اقتصادي وطني فعّال، في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة، ودعم استعدادات الدولة للخمسين، والوصول إلى مستهدفات الرؤية المئوية 2071.

قائمة

وتضم قائمة شركاء البرنامج، كلاً من وزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وسوق دبي المالي، ومركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وشركة إعمار العقارية، وشركة مبادلة للاستثمار، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط «ميتاك»، التابع لصندوق النقد الدولي، وبنك «ستاندرد تشارترد»، وبنك «إتش إس بي سي»، وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، و«سي إن بي سي» عربية، و«بلومبيرغ»، ومجلة «هارفارد بيزنس ريفيو»، و«هيكل ميديا»، ومؤسسة «ومضة» لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و«سي إف إيه».

50 مشاركاً

وتضم قائمة المنتسبين في الدورة الأولى من البرنامج، نخبة من الشباب المتميزين في مختلف المجالات الاقتصادية، سواء من خلال تجاربهم الأكاديمية أو العمل كروّاد أعمال ومحللين ماليين واقتصادين ومصرفيين، وخبراء ومستشارين وباحثين ومديري مشاريع ومديري إدارات، ورؤساء أقسام وطلبة متميزين من حملة الدكتوراه والماجستير، ويمكن الاطلاع على معلومات هذه الكوكبة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة الاتحادية للشباب (school.youth.gov.ae/‏yep).

ويشارك في هذه الدورة كل من عبد الله عيسى الملا، المستشار في شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» للاستشارات المالية والإدارية، وعبد الله حياب الكتبي مساعد بجهاز أبوظبي للاستثمار، وعبد الله محمد العامري محلل أول في شركة «مبادلة» للاستثمار، وعبد الله ناصر المنصوري خريج حديث بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والمالية، من جامعة «بنتلي» في الولايات المتحدة، وعبد الله راشد المهيري رئيس قسم الاقتصاد السياسي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وعبد الله صلاح خوري محلل تمويل الصادرات والأصول في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، وعبد الله يوسف الحمادي محلل بحوث أول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد سعيد النقبي محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع، وعلي ناصر لوتاه متداول مساعد في بنك الإمارات دبي الوطني، وحدة الأسواق العالمية والخزينة، وأمل أحمد الصاروخ تنفيذي تسويق في وزارة المالية، وفارس نادر حسن رائد أعمال من خلال شركتي «إي والس» استوديو و«جواب» للاستشارات الاقتصادية والإدارية، وفاطمة داود الحمادي مدير أول المالية والشؤون الإدارية في صندوق الوطن، وحمد علي الماجدي مستشار استثمار في بنك دبي التجاري

وحمدة محمود الزرعوني مساعد محلل مالي في هيئة الأوراق المالية والسلع، وحمدان حمد العامري محلل في جهاز أبوظبي للاستثمار، وهدى يوسف آل علي محلل مالي في شركة «إرنست ويونغ» للاستشارات المالية والإدارية، وحميد عبد الله كنجي رئيس قسم الاقتصاد البيئي في هيئة البيئة في أبوظبي، وإيمان إبراهيم أستادي مهندس معالج في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وجاسم يحيى المرزوقي مدير أول في سوق أبوظبي العالمي، وخليفة مطر النيادي محلل مالي أول في شركة مبادلة للاستثمار، ومهند علي الصباحي مدير إدارة في شركة «دبي القابضة»، وماجد سعيد عبد الغفار استراتيجي أول في مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ومنصور نبيل عبد الغفار، المدير التنفيذي في شركة الساحل الأخضر العقارية، ومريم محمد الهاشمي، التي تعمل كمساعد في مكتب المدير العام في إكسبو 2020 دبي، ومحمد عبد الله الهاشمي، الذي يعمل مديراً مساعداً، شركة مبادلة للاستثمار، ومحمد خليفة الرميثي، الذي يعمل محلل أداء في جهاز أبوظبي للاستثمار، ومحمد عمر الجعيدي، الذي يعمل محلل أول برامج تخصصية في أكاديمية أبوظبي الحكومية، ومحمد يونس الخوري، طالب الاقتصاد والرياضيات في جامعة «ويسكونسن ماديسون» في الولايات المتحدة

ومحمد جعفر سبت مدير علاقات الخدمات المصرفية للشركات في بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، ومحمد سلطان جناحي مدير أول في سلطة دبي للخدمات المالية، ونجود فيصل نجد، خريجة في الاقتصاد والدراسات القانونية من جامعة نيويورك-أبوظبي، وسعيد عبد الله أهلي محلل مخاطر تنفيذي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وسعيد خلفان المرر مدير محفظة مبتدئ في جهاز أبوظبي للاستثمار، وسناء حسين المرزوقي مدير مشاريع في المكتب التنفيذي في دبي، والشيخ عبد العزيز النعيمي مدير قسم التراخيص الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية - عجمان، وشمسة علي آل علي مدير مساعد في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، وديمة محمد الخوري، باحث إحصاءات حسابات قومية في مركز الإحصاء في أبوظبي

ويوسف يعقوب المنصوري، باحث قانوني رئيس في القيادة العامة لشرطة دبي، وعائشة سعيد السوقي، باحث بيئي في وزارة التغير المناخي والبيئة، وبطي ناصر الشامسي محلل مالي في شركة «إرنست ويونغ» للاستشارات المالية والإدارية، وإسراء طارق المطوع، محلل سياسة ضريبية في الهيئة الاتحادية للضرائب، وجواهر عبيد آل علي محلل أول في دائرة المالية حكومة أبوظبي، وخالد جمعة بلهول مدير مشاريع أول في المجلس التنفيذي - دبي، ومنصور علي الصباحي مدير قسم التطوير التجاري في هيئة الطرق والمواصلات، ومحمد طارق المطوع، خريج جامعة «مانشستر» البريطانية في الأعمال الدولية والتمويل والاقتصاد، ومحمد شهاب الزرعوني، طالب العلوم السياسة والاقتصاد في الجامعة الأمريكية في واشنطن، ونهيان محمد الظاهري رئيس القسم الاقتصادي في سفارة الإمارات - الرياض، وقيس بدر السويدي خبير مساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، ورفيق كمال جعرور مستشار ضريبي في شركة «ديليوت» للاستشارات المالية والإدارية في الولايات المتحدة، وراشد عتيق المري رئيس قسم الاقتصاد المحلي في مركز دبي للأمن الاقتصادي، وروضة سعيد الدرعي محلل منهجيات وعينات في مركز الإحصاء في أبوظبي.

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