غرفة عجمان تدعو أعضاءها للمشاركة في جائزة للأعمال

المصدر: عجمان - البيان

دعت غرفة تجارة وصناعة عجمان أعضاءها من الشركات والمصانع للمشاركة في جائزة غرفة عجمان للأعمال، والتي تنظم برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تحت شعار «معاً نحو التميز والريادة»، وتتضمن ست فئات «المسؤولية المجتمعية للشركات، القطاع التجاري، القطاع الصناعي، الشركات الصغيرة والمتوسطة، التوطين والابتكار».

وكشف رئيس اللجنة المنظمة لجائزة غرفة عجمان للأعمال، ناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في الغرفة، إن اللجنة القائمة على الجائزة ستتلقى طلبات المشاركة حتى 31 أكتوبر الجاري. وأكد أن الجائزة تأتي كإحدى مبادرات الغرفة الموجهة لمجتمع الأعمال في الإمارة، بهدف تسليط الضوء على أفضل الممارسات لدى القطاع الخاص، وغرس ثقافة التميز لخلق بيئة تنافسية تصب في نمو واستدامة أعمال أعضاء غرفة عجمان، الأمر الذي ينعكس على تعزيز مستويات الأداء للعمليات التشغيلية الداخلية للمنشآت، وبالتالي الارتقاء بالخدمات والمنتجات المقدمة من مؤسسات القطاع الخاص للمجتمع.

وأشار إلى أهمية الجائزة ودورها في إيجاد منصة للتواصل بين المنشآت المشاركة وتعميم تجاربها الناجحة مما يعزز ثقة العملاء والجمهور في المؤسسات الفائزة وتقدير الشركات والمصانع الرائدة في عجمان.

وثمّن جهود مجلس إدارة غرفة عجمان في طرح مبادرات بناءة تواكب التطور والنمو الواضح لاقتصاد عجمان خلال السنوات الأخيرة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة، لتواكب جائزة غرفة عجمان للأعمال رؤية عجمان 2021 بإيجاد «مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر، تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد».

وأشار إلى أن الجائزة حرصت على تنويع فئاتها للوقوف على أهم المؤسسات الرائدة في مختلف الفئات لتكون بمثابة نموذج ملهم وقصة نجاح واقعية لمختلف المؤسسات ذات الصلة، مشيراً إلى أن الجائزة تعتمد أحدث المعايير المعتمدة إقليمياً ودولياً للتقييم لإبراز الإنجازات والابتكارات التي يحققها أعضاء الغرفة.

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