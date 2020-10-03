«الشارقة الإسلامي» يحصد جائزتين

المصدر: الشارقة - البيان

فاز مصرف الشارقة الإسلامي بجائزة «أفضل بنك إسلامي» وجائزة «البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً» خلال 2020 في حفل جوائز التمويل الدولي الثامن والذي يسلط الضوء على إنجازات جميع البنوك التي تقدم خدمات ممتازة في الابتكار وتطوير البنية التحتية والتركيز على العملاء، حيث سيتم تكريم الفائزين خلال حفل سيعقد بداية العام المقبل.

جاء فوز المصرف بجائزة أفضل بنك إسلامي نتيجة لمستوى الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي يقدمها للمتعاملين والأفراد وهي انعكاس طبيعي للنتائج المالية المتميزة التي يحققها المصرف، في حين أن الفوز بجائزة البنك الرقمي الأكثر ابتكاراً يعكس النهج الاستباقي الفعّال الذي يعتمده المصرف في تطبيق البرامج المرتبطة بتقنية المعلومات لتعزيز النمو وثقافة التميز في المنطقة.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يأتي تكريم مصرف الشارقة الإسلامي بهذه الجوائز المرموقة بمثابة اعتراف دولي بالمكانة التي وصل إليها المصرف وبمستوى الخدمات التي يقدمها، حيث نجح المصرف بتقديم خدمات متميزة للعملاء من الأفراد والشركات، وقدم مفاهيم مبتكرة ساعدت على تحسين جودة الأعمال، ونحن نفخر بأننا نقدم لعملائنا خدمات حديثة متوافقة مع الشريعة الإسلامية تتماشى مع المعايير الدولية.

وأضاف: تمثل هذه الجائزة حافزاً إضافياً لمضاعفة الجهود في ترسيخ ثقافة التميز في تقديم الخدمات من خلال مواكبة التطور المستمر في التقنيات الحديثة، حيث يعد الابتكار الركيزة الأساسية التي تقوم عليها عملياتنا إدراكاً منا لأهمية تقديم تجارب مميزة وفريدة من نوعها لعملائنا، معتمدين في ذلك على المنتجات والخدمات الجديدة، وتحسين أساليب العمل لتعزيز تجربة العملاء، وجعل العمل أسهل وأسرع، كما أن الفوز بجائزة البنك الرقمي المبتكر هو شهادة على مدى تميزنا في مصرف الشارقة الإسلامي في تقديم الخدمات الرقمية.

وقد حاز مصرف الشارقة الإسلامي أخيراً العديد من الجوائز المرموقة والقيّمة تقديراً لحلوله الرقمية المبتكرة وخدماته المتميزة، بما في ذلك جائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال وجائزة المؤسسات الرائدة في مجال توطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وجائزة بنك ويلز فارغو الأمريكي للتميّز في المعاملات المصرفية للتحويلات، وجائزة «تقييم تميّز الوسطاء – فئة الخمس نجوم» وأخيراً جائزة أفضل صفقة لمؤسسة مالية من مجلة «جلوبال كابيتال» وغيرها العديد من الجوائز التي تؤكد قوة ومكانة المصرف.

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