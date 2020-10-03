دبي تطلق أول جمعية لمشغلي تبريد المناطق

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي عن إطلاق إمارة دبي لجمعية مشغلي تبريد المناطق، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة وتهدف الى رفع كفاءة العمليات التابعة لتبريد المناطق والاستخدام الأمثل لموارد المياه والطاقة.

وقال معالي الطاير: "تماشياً مع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام، يعمل المجلس على تحقيق أهداف استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه، التي تهدف إلى تخفيض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول العام 2030، حيث نقوم بتنفيذ 11 برنامجاً لإدارة الطلب على الطاقة والمياه تشمل اللوائح التنظيمية للمباني الخضراء، إعادة تأهيل المباني، الإنارة الخارجية، وكفاءة التبريد".

وأضاف معاليه: تساهم تقنيات وأنظمة تبريد المناطق، التي بدأ استخدامها على نطاق واسع في الإمارات بشكل عام، في تخفيض كمية الطاقة المستخدمة للتبريد بمقدار النصف تقريباً؛ ما يسهم في دعم جهود دبي الرامية إلى خفض بصمتها الكربونية، حيث حققنا نجاحاً كبيراً في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية وتم تخفيض أكثر من 14 مليون طن من الانبعاثات خلال عام 2019، بما يعادل 22% مقارنة بسيناريو العمل المعتاد حيث تجاوزت النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16٪ بحلول عام 2021".

وقد ترأس سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الامارات لأنظمة تبريد المناطق "امباور"، رئيس جمعية مشغلي تبريد المناطق في دبي، الاجتماع الأول للجمعية، بحضور سعادة أحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وحضر الاجتماع مشغلي تبريد المناطق في دبي، وذلك بحضور ممثلين من المجلس الأعلى للطاقة ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه بدبي.

في بداية الاجتماع رحب سعادة أحمد بن شعفار رئيس الجمعية بالحضور شاكراً المجلس الأعلى للطاقة في دبي على الدعم المقدم لانشاء الجمعية التي تعتبر أول جمعية لمشغلي تبريد المناطق في المنطقة .

وأضاف سعادة بن شعفار: "تهدف الجمعية والتي تعتبر منصة رسمية معترف بها إلى رفع كفاءة محطات تبريد المناطق ورسم خارطة الطريق لتحسين استهلاك المياه والكهرباء في عمليات التشغيل وذلك بمشاركة الخبرات المحلية في قطاع تبريد المناطق، تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية".

ومن جهته، شدد سعادة أحمد بطي المحيربي خلال الاجتماع على أهمية زيادة نطاق تغطية تبريد المناطق في الامارة لتصل لنسبة 40% في عام 2030، مؤكداً على الدعم الكامل للجمعية.

وأكد المحيربي على ضرورة قيام مشغلي خدمات تبريد المناطق بدمج التقنيات الحديثة لكفاءة الطاقة في عملياتهم وإعطاء الأولوية لاستخدام المياه المعالجة في عمليات التبريد، حيث يتطلع المجلس إلى المشاركة وتعزيز التعاون بين الأعضاء لدعم مبادرات كفاءة الطاقة. وحث الجميع على التعاون لوضع أفضل الممارسات وتشجيع تبريد المناطق كخيار مفضل للتبريد في الإمارة

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