«سي إن إن»: دبي جاهزة لاستقبال إكسبو

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكر تقرير لمحطة «سي إن إن»، أن الصور الحديثة لموقع إكسبو دبي، تظهر أجنحة على وشك الاكتمال وشوارع جاهزة للترحيب بنحو 25 مليون زائر، ومشاركة 190 دولة خلال فترة المعرض التي تستمر ستة أشهر، من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022.

وأضاف التقرير: إن منظمي إكسبو دبي ملتزمون بالتجهيز للحدث العالمي، قبل عام واحد من افتتاحه، ويرتكز شعار الحدث «تواصل العقول وخلق المستقبل» حول التنقل والاستدامة والفرص، مع أجنحة لكل موضوع من تصميم شركة فوستر، وجريمشو المهندسين المعماريين وإيه جي آي آركيتيكتس على التوالي.

فيما تقع مهمة تصميم الجناح الوطني للإمارات على عاتق المهندس المعماري سانتياغو كالاترافا. وقال منظمو الحدث إن أكثر من 210 ملايين ساعة عمل نفذت حتى الآن، مع تركيز الجهود في عام 2020 على تنسيق الحدائق واستكمال المباني المملوكة لإكسبو، وسيتم الانتهاء من بناء الأجنحة الوطنية بحلول نهاية ديسمبر. وأكد التقرير أن الإمارة تعلق آمالاً كبيرة على إكسبو كجزء من جهودها لتنويع اقتصادها وصقل صورة المدينة مركزاً للابتكار.

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