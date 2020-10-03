«طيران الإمارات» تعيد التفاؤل للسياحة في ديربان

المصدر: دبي - البيان

أفاد موقع «Biz News»، بأن التفاؤل يسود قطاع السياحة في مقاطعة كوازولو ناتال المعروفة باسم «مقاطعة الحديقة»، بعد إعلان «طيران الإمارات» تشغيل أول رحلة لها بعد فيروس كورونا في مطار الملك شاكا الدولي الذي يخدم مدينة ديربان ثالث أكبر مدينة في جنوب أفريقيا غداً الأحد، حيث تستأنف الشركة معظم جداولها إلى جنوب إفريقيا، بعد أن استأنفت خدماتها إلى كيب تاون وجوهانسبرغ وهراري في 1 أكتوبر، ومن المقرر أن تستأنف إلى موريشيوس اعتباراً من اليوم.

وتشير التوقعات إلى عودة انتعاش السياحة في المقاطعة بعد تشغيل «طيران الإمارات» لرحلاتها المنتظمة إلى المدينة. وتنتعش السياحة في المقاطعة بوتيرة أسرع من التوقعات مع خروج الاقتصاد من القيود التي فرضها فيروس كورونا.

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