الإمارات تاسع وجهة مفضلة للسفر عالمياً بعد الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفَت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أفضل الوجهات العالمية المفضلة للسفر في حقبة «كوفيد 19» وما بعدها، وتحديداً خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك وفقاً لنتائج الاستبيان الذي أجرته حديثاً شركة «إبسوس» الفرنسية بالتعاون مع الباحث البريطاني سايمون إنهولت، المتخصص في شؤون العلامات التجارية للدول.

والإمارات هي الدولة العربية والشرق أوسطية الوحيدة ضمن الــ 14 دولة المختارة، متفوقة على كوريا الجنوبية، فنلندا، السويد، المملكة المتحدة، وتايوان. وكانت صدارة الوجهات المفضلة للسفر في زمن «كوفيد 19» من نصيب ألمانيا. واعتمدت فكرة الاستبيان على رصد آراء 20000 شخص ينتمون إلى 20 دولة مختلفة من دول العالم، بشأن نواياهم المتعلقة بالسفر خلال الفترة الحالية، ولمدة 5 سنوات من الآن.

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