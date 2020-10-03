مراكز تسوّق الفطيم تطلق تطبيق مكافآت فستيفال

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مجموعة الفطيم لمراكز التسوق، تطبيق مكافآت فستيفال الذي يمنح باقة فريدة من العروض والتخفيضات على مجموعة مختارة من العلامات المفضلة في فستيفال بلازا ودبي فستيفال سيتي مول تشمل باونس إكس وباث أند بودي ووركس وتيبس أند توز وماركس وسبنسر إلى جانب العديد من أشهر المطاعم .

وتحرص المجموعة على الارتقاء بتجربة الزوار ويمكن تنزيل التطبيق مجاناً ليقدم باقة مميزة من العروض والحسومات تشمل خصم 25% على تذاكر الدخول إلى حديقة المغامرات والترامبولين الداخلية باونس إكس وحسم 25% في مطعم ببيرميل مع عرض الحصول على مشروب مجاني عند شراء مشروب على مشروبات جمايكا بلو وحسم 30% على جميع أصناف جيلاتو ديفينو إلى جانب منح الرجال فرصة التألق بقصة شعر جديدة مجاناً عند الشراء بقيمة 200 درهم من ذا آرت أوف شيفينغ والحصول على 3 منتجات للعناية بالجسم عند إنفاق 500 درهم في باث أند بودي ووركس. ويحظى من يقوم بتنزيل التطبيق بفرصة الفوز بـ 10,000 تذكرة من نوفو سنيما في دبي فستيفال سيتي مول، وقسائم هدايا فستيفال سيتي.

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