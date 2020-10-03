«لاكوست» تطلق «كورت درايف» في «ليفل شوز»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «لاكوست»، الحذاء الرياضي «كورت درايف» بالتعاون مع «ليفل شوز»، أكبر متجر للأحذية الأصلية للنساء والرجال والأطفال في العالم، حيث تم إنشاء قاعة خاصة برياضة كرة الطاولة (بينج بونج) في ردهة «سنترال أتريوم» في دبي مول لاستقبال الزوار المشاركين، حتى 13 أكتوبر. وتحتفل «لاكوست» و«ليفل شوز» بإطلاق «كورت درايف» الرياضي المستوحى من رياضة التنس.

ولإضفاء الحيوية على هذه اللعبة، فإن «لاكوست» و«ليفل شوز» يشجعان على الحضور والمشاركة في نشاط «Level X Lacoste Ping Pong Plaza» في «ليفل شوز» من الساعة 2 بعد الظهر ولغاية الساعة 10 ليلاً يومياً، وذلك للاستمتاع بدورة كرة الطاولة المفتوحة أمام الجمهور. وسوف يتولى مدربون محترفون إرشاد العملاء والمؤثرين على منصات التواصل وممثلي وسائل الإعلام من أجل تعليمهم المبادئ الأساسية للعبة كرة الطاولة (بينج بونج)، حيث يمكن للمشاركين الفوز بهدايا من لاكوست.

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