مبادرات لتسريع التحوّل الرقمي في دبي

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة «مورو هب» خلال مؤتمر مشترك مع في إم وير VMware، عن مبادرات جديدة لتسريع التحوّل الرقمي للجهات الحكومية في دبي، وأحدث الخدمات الرقمية التي تقدّمها.

وتعاونت «مورو هب» مع في إم وير لتوسيع قدراتها السحابية وإطلاق المزيد منها، إذ تعتزم مورو هب تقديم مجموعة واسعة من الخدمات السحابية، مثل الحوسبة وقواعد البيانات ومعالجة الرسوميات وحاويات البيانات وغيرها، وهي خدمات متاحة حسب الطلب من شأنها تمكين المنشآت من تسريع اعتماد التقنيات الجديدة، وإتاحة نموذج فوترة قائم على الاستهلاك المرن للخدمات.

وقال المهندس ياسر البهندي، الرئيس التنفيذي للمنتجات الرقمية للشركة: «نفخر في «مورو هب» بتقديم أحدث الخدمات الرقمية القائمة على تقنيات سحابية متنوعة تكفل دفع عجلة الابتكار وإضفاء مزيد من القيمة على أعمال عملائنا، لاسيما بعد أن نجحنا في بناء مجموعة متينة من القدرات السحابية المتقدمة التي تمكّننا من إنشاء حلول مبتكرة تلبي احتياجات عملائنا بشكل يفوق توقعاتهم».

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