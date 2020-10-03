الأسهم تعزز مكاسبها الأسبوعية وتترقب «ماراثون» النتائج

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.5 مليارات درهم معززاً في الأساس بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لانطلاق ماراثون النتائج الفصلية المقرر أن يبدأ في الأيام القادمة. وصعد سوق دبي 0.6% إلى 2265.7 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات فيما زاد سوق أبوظبي 0.56% عند 4492 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والسلع. واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.7 مليار درهم منها 1.13 مليار في دبي و1.57 مليار في أبوظبي وجرى تداول 2.2 مليار سهم موزعة بواقع 1.8 مليار في دبي و421.8 مليوناً في أبوظبي عبر 28.7 ألف صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.72% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 1.17% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48% وارتفع قطاع النقل 3.96% مع صعود «العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس» 5.51% و«الخليج للملاحة» 1.85% بينما انخفض قطاع العقار 0.63% مع هبوط «إعمار العقارية» 1% و«أرابتك» 5.19% والاتحاد العقارية 1.05% وداماك 0.65% فيما زاد ديار 0.35% وإعمار مولز 0.68%، وهبط قطاع الاستثمار 0.71% مع تراحع دبي للاستثمار 0.86% وشعاع كابيتال 3.23% .

تزعم إعمار العقارية النشاط مستقطباً 127 مليون درهم، تلاه دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أمان 100.3 مليون درهم، ثم أرامكس 90.7 مليون درهم. تصدر المدينة للتمويل الأسهم الرابحة خلال الأسبوع 10.13%، تلاه اكتتاب 8.65%، ثم سلامة 6.79% ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 32.2 مليون درهم، منها 3.92 ملايين للعرب و8.82 ملايين للخليجيين و19.4 مليوناً للمواطنين فيما عمد المستثمرون الأجانب نحو التسييل بصافي استثمار 32.2 مليون درهم.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق العاصمة نمو قطاع البنوك 0.8% مع ارتفاع أبوظبي الأول 0.36% وأبوظبي التجاري 2.36% وأبوظبي الإسلامي 2.43%، وزاد قطاع العقار 0.32% مدفوعاً بصعود الدار 0.5%، بينما انخفض رأس الخيمة العقارية 2.31%.وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% مع صعود سهم اتصالات بالنسبة ذاتها. كما نما قطاع الطاقة 1.73% مع ارتفاع طاقة 0.73% و«دانة غاز» 1.13%، و«أدنوك للتوزيع» 2.92% ونما قطاع الاستثمار 1.24% مع صعود «العالمية القابضة» 1.38% و«الواحة كابيتال» 3.83%، فيما انخفض «إشراق» 6.81%.

وعمد المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 71 مليون درهم موزعة بواقع 25.4 مليوناً للخليجيين و46 مليوناً للأجانب فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار 71.4 مليون درهم موزعة بواقع 630 ألف درهم للعرب و70.77 مليوناً للمواطنين.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات خلال الأسبوع الماضي حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 1.2 مليون درهم، ونحو البيع في دبي بصافي استثمار 35.6 مليون درهم، بينما اتجه الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 35.6 مليون درهم ونحو التسييل بسوق أبوظبي بصافي استثمار 1.2 مليون درهم.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إنه يحق للمساهم الاطلاع على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي على موقع الشركة الإلكتروني، ويحق له أن يتقدم بطلب للشركة لإرسال نسخة من عقد تأسيسها ونظامها الأساسي له على نفقته.

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