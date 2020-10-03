رئيس تنفيذي جديد لـ«AIG» في دول التعاون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة أمريكان إنترناشونال جروب (NYSE: AIG) في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا، أمس، تعيين محمد علي بوعبان في منصب الرئيس التنفيذي لشركة AIG وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.وسيقوم بوعبان ومن خلال منصبه الجديد بإدارة عمليات AIG المتعددة في كل من دول: الإمارات، مصر، الكويت، قطر، لبنان والمغرب بالإضافة إلى ذلك، سيقوم بالإشراف على العمليات الشاملة بما في ذلك الأنشطة المُتعلقة بالمبيعات والخدمات والإشراف. وقال توماس ليلوند، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: إن هذا التعيين يقُر بخبرة علي والتزامه تِجاه شركائنا وعملائنا.

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