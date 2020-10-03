3.4 ملياراً دولار تجارة الإمارات وأوزبكستان في 10 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وأوزبكستان نمواً مطرداً في غضون السنوات العشر الماضية ليبلغ رصيدها التراكمي 3.41 مليارات دولار (12.5 مليار درهم) مدفوعة بتنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأظهرت بيانات حديثة لوزارة الاقتصاد، حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأوزبكستان قفز 2845% خلال العقد الماضي من 23.4 مليون دولار (86 مليون درهم) في 2010 إلى 689.2 مليون دولار (2.53 مليار دولار) نهاية 2019 تشمل 363.3 مليون دولار واردات و261.9 مليون دولار إعادة تصدير و64 مليون دولار صادرات غير نفطية.

وتوزعت التجارة الخارجية العام الماضي بواقع 497.9 مليون دولار تجارة مباشرة (شملت 362.8 مليون دولار واردات و59.9 مليون دولار صادرات غير نفطية و75.2 مليون دولار إعادة تصدير) و191.3 مليون دولار مناطق حرة (منها 0.45 مليون دولار واردات و4.1 ملايين دولار صادرات غير نفطية و186.8 مليون دولار إعادة تصدير).

رصيد الاستثمارات

وأوضح أن رصيد الاستثمارات الأوزبكستانية الداخلة إلى الإمارات وصلت إلى 57.1 مليون دولار وفق آخر الإحصائيات المتاحة، حيث تركزت الاستثمارات في الأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والنقل والتخزين ووصل عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة لنحو 7 علامات تجارية. وأشار إلى أن أبرز الشركات الإماراتية المستثمرة في أوزبكستان هي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» و«مبادلة»، ومجموعة ماجد الفطيم وأن أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في أوزبكستان هي الطاقة المتجددة وتجارة الجملة والتجزئة موضحاً أن الإمارات أرسلت إلى أوزبكستان في 5 مايو الماضي طائرة مساعدات تحتوي على 5 أطنان من الإمدادات الطبية لمكافحة انتشار «كوفيد 19» يستفيد منها 5 آلاف من العاملين في الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

اتفاقيات ثنائية

ولفت إلى وجود عدة اتفاقيات ثنائية موقعة من البلدين تشمل اتفاقية أبرمتها هيئة البيئة في أبوظبي والمركز الدولي للزراعة المحلية «إكبا» في أبريل الماضي بهدف تعزيز التنمية البيئية المستدامة وحمايتها في الإمارات، وفى يناير من العام ذاته وقعت مبادلة للاستثمار اتفاقية مع كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وشركة محطات الطاقة الحرارية في أوزبكستان تُرسي خارطة طريق لتنفيذ صفقة استحواذ وتطوير وتمويل وتشغيل مجمع «اليمرجان» للطاقة وفي نوفمبر من العام الماضي وقعت ماجد الفطيم اتفاقية مع مجموعة «أكفا» كما تمتلك المجموعة أصولاً في قطاع التجزئة والعقارات من المخطط أن تحتضن هذه الأصول 7 متاجر تابعة لكارفور.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز