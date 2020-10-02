«الأحواض الجافة العالمية» تبدأ مشروع «ليكي إس بي إم»

المصدر: دبي- البيان

أقامت الأحواض الجافة العالمية، حفل «قطع الصلب» بمناسبة بدء العمل على مشروع طافية الإرساء الفردية، «ليكي إس بي إم»، والتي من المخطط تركيبها في مرفق مناولة المنتجات البترولية في المنطقة الحرة لمدينة ليكي بولاية لاغوس في جمهورية نيجيريا الاتحادية.

وكانت شركة «أورويل» نجحت في الحصول على عقد التصنيع الذي يتضمن أسس الهندسة، والمشتريات والبناء وتركيب طافية الإرساء بواسطة شركة «بيناكل للنفط والغاز»، بهدف تطوير مرفق مناولة المنتجات البترولية في نيجيريا.

ويبلغ قطر الطافية 16.5 متراً وارتفاعها 10.6 أمتار وتزن حوالي 290 طناً، وسيتطلب العمل على إنجاز المشروع حوالي 110 آلاف ساعة عمل شاملة أعمال التصنيع والاختبار. ويشمل نطاق التصنيع من قبل الأحواض الجافة العالمية - دبي المشتريات وهندسة التصنيع، إضافة إلى التجميع، والتشغيل الآلي، والرقابة وإكمال الأعمال الميكانيكية والاختبارات وتحميل طافية إس بي إم. حيث من المقرر أن يتم تسليم المشروع مع نهاية الربع الأول من عام 2021.

ومن المتوقع حين اكتمال المشروع أن تحوّل مرافق الإرساء المقترحة للمنتجات البترولية من خلال خطوط الأنابيب بين مرافق الإرساء البحرية ومحطة التخزين البرية. وسيتم اعتماد «مشروع ليكي إس بي إم» بما يتماشى مع متطلبات قواعد «أي بي إس» لبناء وتصنيف المراسي ذات النقاط الفردية، 2014.

وقال القبطان رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي للأحواض الجافة العالمية بهذه المناسبة: «تتمتع الأحواض الجافة العالمية بسجل حافل في تقديم المشاريع البحرية المعقدة على مستوى عالٍ وممتاز من السلامة والجودة. وقد جعلت هذه المشاريع من الأحواض الجافة العالمية منشأة متخصصة عالمياً تتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين لتقديم مشاريع جديدة ومعقدة وواسعة النطاق». وأضاف: «منحت شركة «أورويل أوفشور» هذا المشروع لمنشأتنا في دبي بناءً على سجلنا الحافل وعمق فهم الفريق المختص للمهام المناطة إليه. ونتطلع بدورنا إلى توطيد، وتعزيز شراكتنا بالتعاون مستقبلاً مع «أورويل أوفشو» التي سبق وأن قمنا بتسليم عدة مشاريع كبرى لصالحها».

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