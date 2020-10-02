اتفاقية تعاون بين «اقتصادية أبوظبي» و«القابضة»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقّعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي و«القابضة» اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي يتعاون بموجبه الطرفان على وضع أهداف استراتيجية مشتركة وتصميم إطار عمل لتحديد الفرص المشتركة بهدف دعم المنتجات المحلية.

شهد مراسم التوقيع محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة، بحضور محمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» (ADQ)، حيث وقّع الاتفاقية راشد البلوشي وكيل الدائرة وخليفة السويدي رئيس محافظ استثمارية في «القابضة».

ويهدف برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بداية العام الجاري، إلى زيادة فرص التوظيف للمواطنين، وتنويع ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، وتعزيز سلاسل التوريد على المستوى المحلي، كما يساعد الشركات في الحصول على شهادات القيمة المحلية المضافة.

وأكد محمد علي الشرفاء، أهمية الشراكة بين الدائرة باعتبارها صاحبة مبادرة برنامج أبوظبي للمحتوى المحلي و«القابضة»، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، بما يهدف إلى تطوير ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وأشاد معاليه بمستوى التعاون الوثيق بين الدائرة و«القابضة» (ADQ)، والذي يعكس تنسيق الجهود بين الجانبين في تمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لأبوظبي. وأضاف أن الدائرة تواصل مسؤولياتها ومهامها الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى كونها الجهة المحلية المختصة بإصدار الرخص الاقتصادية بجميع أنواعها لكافة المتعاملين .

مؤشرات

وذكر راشد البلوشي أن مؤشرات الأداء لبرنامج أبوظبي للمحتوى المحلي حتى الربع الثاني من العام تشير إلى تسجيل 23 جهة حكومية وشبه حكومية اشترطت شهادة القيمة المحلية المضافة في مشترياتها، حيث بلغ إجمالي عدد الشهادات 1,438 بقيمة إجمالية تصل إلى 25 مليار درهم. وقال، إن هناك 78 مناقصة تمثل عدد المشتريات الحكومية التي تمت ترسيتها بشهادة القيمة المحلية المضافة حتى نهاية الربع الثاني بإجمالي قيمته 1.7 مليار درهم، فيما تعتزم الجهات الحكومية وشبه الحكومية طرح أكثر من 900 مناقصة تشترط شهادة القيمة المحلية بقيمة تتجاوز 19 مليار درهم.

تعزيز النمو

عبّر محمد السويدي الرئيس التنفيذي لـ «القابضة» عن تطلعه للعمل مع الدائرة من أجل تعزيز نمو الناتج المحلي المتنوع، ودعم مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد إمارة أبوظبي. وأكد حرص «القابضة» على تحفيز جهود تحقيق القيمة لإمارة أبوظبي، من خلال محفظة أعمالها.

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