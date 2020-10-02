193 % قفزة العقود الآجلة لليورو في «دبي للذهب» خلال 9 أشهر

المصدر: دبي- البيان

حافظت بورصة دبي للذهب والسلع، على زخمها القوي، حيث وفرت للمستثمرين مجموعة واسعة من منتجات المشتقات المالية لإدارة المخاطر التي تواجههم بكفاءة.

وخلال الشهر الماضي، شهدت العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية الثلاث، التي تم إطلاقها مؤخراً في البورصة، وهي اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي، مقابل الدولار الأمريكي – نمواً في حركة التداول، لتسجّل حتى الآن أحجام تداولات بلغت 6,449 عقداً، بقيمة 75 مليون دولار، منذ إطلاقها في شهر يوليو. وخلال شهر سبتمبر، سجلت العقود الآجلة لليورو والجنيه الإسترليني، أداءً قوياً أيضاً، محققةً نمواً هائلاً في أحجام تداولاتها منذ بداية العام حتى تاريخه، بنسبة 193 ٪ و327 ٪ على التوالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: «نظراً للزيادة الكبيرة في تقلبات العملات، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وعدم إحراز تقدم في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التوقعات المنخفضة بشأن النمو الاقتصادي، فقد سجلت البورصة في الشهر الماضي، إقبالاً كبيراً على العقود الآجلة المتجددة للعملات الأجنبية، حيث يتطلع الأعضاء بشكل متزايد، إلى الاستفادة من الأدوات الديناميكية لإدارة المخاطر التي تواجههم».الربع الأخير.

وأضاف: «مع دخولنا الربع الأخير من العام، لا تزال حالة الغموض الاقتصادي العالمية قائمة، ونتوقع أن تواصل هذه المنتجات الفريدة نمواً قوياً، ما يسمح للمستثمرين بتخفيف المخاطر في سوق العملات. وانطلاقاً من التزامنا التام بتلبية احتياجات أعضائنا والمشاركين في السوق، سنعلن قريباً عن إطلاق المزيد من المنتجات المبتكرة، التي تهدف إلى توفير قيمة كبيرة للمستثمرين خلال هذه الأوقات الصعبة».

أسبوع المستثمر

وتعتزم البورصة المشاركة في أسبوع المستثمر العالمي، وهي مبادرة دولية، مدتها أسبوع، تم إطلاقها بتنظيم من المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOCSO)، وتديرها هيئة الأوراق المالية والسلع (SCA)، وتهدف إلى تعزيز ثقافة المستثمرين وحمايتهم، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المبادرات المختلفة، من قبل منظمي الأوراق المالية، وخاصة خلال هذه الأوقات.

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