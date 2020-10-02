جني أرباح يستهدف أسهم البنوك وترقب لمحفزات جديدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

دعمت أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» تماسك الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، أمام عمليات جني أرباح استهدفت في الأساس أسهم البنوك، فيما انخفضت السيولة مجدداً دون 410 ملايين درهم مع ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة.

وانخفض سوق دبي بنحو 7.7 نقاط أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند 2265.7 نقطة مع نزول أسهم البنوك والاستثمار والنقل، بينما ارتفع العقار، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.58% أو ما يعادل 26 نقطة ليغلق عند 4492.02 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار في مقابل ارتفاع الطاقة واستقرار العقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 409.8 ملايين درهم، موزعة بواقع 258.7 مليوناً في أبوظبي و151.1 مليوناً في دبي، وجرى تداول 276.4 مليون سهم منها 212.5 مليوناً في دبي و63.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4210 صفقات.

سوق دبي

تأثر سوق دبي بانخفاض قطاع البنوك 0.66% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 1.41%، فيما استقر «دبي الإسلامي»، ونزل قطاع الاستثمار 0.09% مع تراجع «شعاع» 4.55%، فيما استقر «دبي للاستثمار» وارتفع «سوق دبي المالي» 0.6%، ونزل قطاع النقل 0.55% مدفوعاً بهبوط «أرامكس» 1.64% مقابل ارتفاع «العربية للطيران» 0.89% و«الخليج للملاحة» 3.04%.

بينما ارتفع قطاع العقار 0.24% مع صعود «إعمار العقارية» 1.07%، فيما استقر «إعمار للتطوير»، وانخفض «ديار» 0.35% و«إعمار مولز» 0.67% و«داماك» 1.09% و«الاتحاد العقارية» 2.01%. وهيمن «أمان» على النشاط مستقطباً 37.6 مليون درهم، يليه «إعمار العقارية» بنحو 23.7 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» 14.6 مليون درهم. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر وتيرة صعود، فيما كان «الاثمار القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.88%. ومال المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصاف 11 مليوناً فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو البيع. وفي سوق أبوظبي تصدر سهم «العالمية القابضة» النشاط مستقطباً 70.8 مليون درهم، يليه «أبوظبي الأول» 55.17 مليون درهم، ثم «الدار» 46 مليون درهم. وحقق «سوادتل» أكبر وتيرة صعود بنحو 3.98%، فيما كان «أسمنت الخليج» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.81%. ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصاف 49 مليوناً، فيما عمد المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن المستثمرين في أسواق المال يمكنهم في أي وقت وعبر التطبيق الذكي للهيئة أو موقعها الإلكتروني الاستفادة من خدمة الفصل في التظلمات، والحصول على الاستشارات القانونية، والاطلاع على التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.78% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.89% و«أبوظبي التجاري» 0.35% و«أبوظبي الإسلامي» 1.63%، ونزل قطاع الاتصالات بنسبة 0.24% مع انخفاض سهم «اتصالات» بذات النسبة، وتراجع الاستثمار 1.655 مع هبوط «العالمية القابضة» 1.85% و«إشراق» 3.53%، فيما ارتفع «الواحة» 0.52%. واستقر قطاع العقار مع ثبات «الدار»، وارتفع قطاع الطاقة 0.17% مع صعود «دانة غاز» 0.42%، فيما استقر «طاقة» و«أدنوك للتوزيع».

إفصاحات

* أوضحت «الاتحاد العقارية» أن قيمة صفقة التخارج وبيع حصة 40% من رأسمال «دبي أوتودروم» تبلغ 400 مليون درهم، مشيرة إلى أن نسبة قيمة التخارج إلى رأس المال تبلغ 9.3% ومن المتوقع تنفيذ الصفقة في الربع الجاري أو الربع الأول من 2021، مؤكدة أنها بصدد الاستحواذ على عقار استثماري قائم في منطقة الخليج التجاري بدبي بقيمة 250 مليون درهم خلال الربع الجاري أو الربع الأول من العام المقبل، مشيرة إلى أنه سيتم تقدير قيمة الاستحواذ خلال جدول دفعات من الإيرادات الداخلية للشركة، بواقع 50 مليوناً دفعة أولى عند توقيع عقد الشراء والبيع، و4 دفعات مستحقة كل 6 أشهر بقيمة 50 مليوناً لكل دفعة.

* قالت شركة «جي اف اتش» إن استمرارية إدراج أسهم المجموعة في بورصة الكويت أو إلغاء الإدراج وتحويل الأسهم إلى بورصة البحرين ما زال قيد الدراسة من قبل مجلس الإدارة ولم يتم البت فيه، وأقرت الجمعية العمومية للشركة تعديل رصيد الخسائر المتراكمة من خلال تحويل 110.27 ملايين دولار من الاحتياطي القانوني، وذلك خاضع لموافقة الجهات الرقابية، كما صادقت على عمليات إعادة هيكلة المصرف الخليجي التجاري وتعيين علي مراد وأحمد الأحمدي كأعضاء معينين في مجلس الإدارة.

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