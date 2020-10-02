6.5 مليارات مكاسب الأسهم في 5 جلسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعدت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي بعدما ربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.5 مليارات درهم معززاً في الأساس بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك مع سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لانطلاق ماراثون النتائج الفصلية المقرر أن يبدأ في الأيام المقبلة.

وصعد سوق دبي 0.6% إلى 2265.7 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والتأمين والاتصالات والخدمات، فيما زاد سوق أبوظبي 0.56% عند 4492 نقطة بدعم أسهم البنوك والاستثمار والعقار والاتصالات والطاقة والسلع.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 2.7 مليار درهم منها 1.13 مليار في دبي و1.57 مليار في أبوظبي وجرى تداول 2.2 مليار سهم موزعة بواقع 1.8 مليار في دبي و421.8 مليوناً في أبوظبي عبر 28.7 ألف صفقة. وجاءت المكاسب الأسبوعية معززة بالاتجاه الشرائي للمستثمرين العرب والخليجيين والمواطنين في سوق دبي بصافي استثمار 32.2 مليون درهم، بينما في سوق أبوظبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 71 مليون درهم.

وعلى صعيد الأسهم القيادية والدفاعية، ارتفع في دبي «دبي الإسلامي» 1.17% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48%، و«العربية للطيران» 1.8% و«أرامكس» 5.51%. بينما في أبوظبي ارتفع «أبوظبي الأول» 0.36% و«أبوظبي التجاري» 2.36% و«أبوظبي الإسلامي» 2.43% و«الدار» 0.5%، و«اتصالات» 0.12% و«طاقة» 0.73% و«دانة غاز» 1.13% و«أدنوك للتوزيع» 2.92%، و«العالمية القابضة» 1.38% و«الواحة كابيتال» 3.83%.

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