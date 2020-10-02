«مبادلة» تستثمر 3.1 مليارات في «ريلاينس ريتيل فينشر»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت مبادلة للاستثمار «مبادلة» أمس، اعتزامها استثمار 3.1 مليارات درهم (850 مليون دولار) في «ريلاينس ريتيل فينشرز ليميتد»، التابعة لمجموعة ريلاينس اندستريز ليميتد الهندية، وقد تم تقييم ريلاينس بـ 215 مليار درهم (58 مليار دولار )، وستحصل مبادلة على 1.4% من الأسهم في الشركة عند إتمام الصفقة. وتعد الصفقة ثاني أضخم استثمار لمبادلة في شركة تابعة لمجموعة «ريلاينس»، حيث سبق أن استثمرت 4.4 مليارات درهم (1.2 مليار) في «جيو بلاتفورمز»، والذي أعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.وتدير «ريلاينس ريتيل ليميتد»، التابعة لـ«ريلاينس ريتيل فينشرز ليميتد»، شبكة تجارة تجزئة تعتبر الأسرع نمواً والأكثر ربحية في الهند، حيث تخدم نحو 640 مليون عملية شراء من قبل عملائها، من خلال 12 ألف متجر موزعة على نطاق الهند، وتهدف «ريلاينس ريتيل » إلى إحداث نقلة في قطاع تجارة التجزئة في الهند.

وقال خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «مبادلة»: «لقد تبنت «ريلاينس» رؤية طموحة تتمثل في إحداث نقلة نوعية في قطاع الاقتصاد الاستهلاكي بالهند من خلال التكنولوجيا الرقمية ونحن ملتزمون بدعم الشركة في برامجها التطويرية المستمرة».

وقال موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة ريلاينس اندستريز: «نقدر أهمية الشراكة مع مستثمر مثل مبادلة تمتلك خبرة واسعة، ونشكرهم على ثقتهم باستراتيجيتنا الرامية لدعم الملايين من صغار التجار وأصحاب البقالات».

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