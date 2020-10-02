3.89 مليارات تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع المنقضي، 3.89 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 1322 مبايعة، بقيمة 2.77 مليار درهم، منها 182 مبايعة للأراضي، بقيمة 1.21 مليار، و1140 مبايعة للشقق والفلل، بقيمة 1.56 مليار .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 250 مليون درهم بمرسى دبي. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 48 مليونا. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 166 مبايعة بقيمة 207 ملايين.

وسجلت الرهونات 842.62 مليون درهم، منها 149 رهن أراضٍ بقيمة 681.72 مليون درهم، و162 رهن فلل وشقق بـ160.9 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 130 مليون درهم، ورهن في محيصنة الرابعة بقيمة 117 مليونا.

وشهدت الهبات تسجيل 99 هبة، بقيمة 281.24 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة، بقيمة 84 مليون درهم، وأخرى في وادي الصفا 3، بقيمة 30 مليونا .

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