الاتحاد للطيران تضم تكلفة فحص PCR إلى سعر تذاكر السفر من أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت الاتحاد للطيران، أنها ستضيف تكلفة فحوصات PCR، إلى سعر تذكرة السفر للضيوف المسافرين من مطار أبوظبي الدولي، باستثناء المسافرين إلى الصين، وذلك حتى 31 ديسمبر. وتتعاون الشركة مع مركز لايف ميديكل دياغنوستك سنتر، لتوفير الفحوصات قبل 48 إلى 96 ساعة قبل موعد السفر، في فروعها في دولة الإمارات.

كما يمكن للمسافرين في درجة الأعمال والدرجة الأولى، اختيار إجراء الفحص في منازلهم. يمكن حجز موعد لإجراء الفحوص على الموقع التالي Life Dx. وأعلنت الدكتورة ناديا بستكي نائب الرئيس للشؤون الطبية في مجموعة الاتحاد للطيران: هذا تطور مهم، يسمح للاتحاد بتوفير كافة وسائل الراحة للمسافرين من أبوظبي، وتسهيل عملية إجراء فحوص PCR إلى أبعد حد ممكن.

وتأتي المبادرة، لتكمّل توفير التأمين الصحي ضد فيروس «كورونا» المستجد، والذي يغطي كافة تذاكر السفر الصادرة من الاتحاد للطيران. وتنصح الاتحاد، الضيوف المسافرين، بزيارة موقع etihad.com/‏‏ar/‏‏travel-updates/‏‏all-destinations-travel-guides، للاطلاع على المتطلبات لكافة الوجهات ولوائح المنشآت المعتمدة، وقوانين الدخول إلى الدول المختلفة.

ولمن يرغب بإجراء الفحص بشكل مستقل، تعاونت الاتحاد للطيران مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، وميديكلينيك، لتوفير الفحص للراغبين بإجرائه في منازلهم، أو في فروع المؤسستين في الإمارات، مقابل رسم محدد قبل موعد السفر.

السفر للصين

يخضع المسافرون من أبوظبي إلى الصين، لقوانين فحوصات محددة، ولا يمكنهم إجراء الفحوص إلا في مراكز أبوظبي للخدمات الصحية - صحة، كما يجب عليهم إبراز نتيجة فحص كوفيد 19 السلبية، خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد الإقلاع، للسماح لهم بالصعود إلى الطائرة. كما يجب على المسافرين من أبوظبي، إبراز نتيجة فحص كوفيد 19 سلبية، قبل 96 ساعة من موعد الرحلة، وفحص الأجسام المضادة للمسافرين إلى المغرب.

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