«منطقة عجمان الحرة» تتعاون مع «هيئة النقل» لتعزيز القطاع

المصدر: عجمان - البيان

وقّعت «منطقة عجمان الحرة» مذكّرة تعاون مع «هيئة النقل في عجمان» لتعزيز التكامل في الخدمات، بما يضمن إسعاد المتعاملين.

وأكد المهندس علي بن تويه السويدي، مدير عام «منطقة عجمان الحرة»، أهمية مذكّرة التعاون مع «هيئة النقل في عجمان» كونها تضع إطاراً متكاملاً لتوحيد وتوجيه الجهود المشتركة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسية وجاذبية إمارة عجمان على خارطة الأعمال والاستثمار.

وقال المهندس عمر أحمد بن عمير، مدير عام هيئة النقل في عجمان: نؤكد أهمية دعم وتعزيز العمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات والتجارب والخدمات المقدمة ووضع الأسس والمقترحات التي تسهم في تطوير ودعم الشراكة للارتقاء بجودة الخدمات وإرضاء المتعاملين وذلك في سبيل تحقيق رؤية عجمان 2021 ورفع كفاءة العمل الحكومي وفعاليته.

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