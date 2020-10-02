مؤتمر «ثينك تانك شراكات القطاعين العام والخاص» 13 أكتوبر

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «ميد غلوبال داتا» تنظيم مؤتمر عن بعد بعنوان: «ثينك تانك شراكات القطاعين العام والخاص» يوم 13 أكتوبر ليوم واحد، وذلك لاستعراض فرص التعاون والشراكة بين القطاعين على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأهميتها لتحقيق النمو والازدهار في المنطقة.

ويشهد المؤتمر مشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين والقادة في مختلف القطاعات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من بينهم متحدثو مكتب أبوظبي للاستثمار، والمركز الوطني للتخصيص، ووزارة المالية المصرية، وشركة سامسونج الهندسية، والذين سيناقشون خلال جلسات عمل المؤتمر تطورات مشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها من الفرص المتاحة.

ويضم المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية تسلط كل منها الضوء على رؤى وتحليلات معمقة عن قطاعات محددة، بما في ذلك القطاعات المجتمعية والمواصلات والبنية التحتية للمياه والطاقة، إلى جانب مناقشة تداعيات فيروس «كورونا» التي أسهمت في تغيير طبيعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، وكيف يبدو المشهد الحالي لمشروع الشراكة بين القطاعين، وكيف تساعد عقود الشراكة بينهما في استخراج القيمة من الأصول.

وقال ريتشارد طومسون مدير التحرير في «ميد»: هناك فرصة كبيرة لتحقيق التعاون الأمثل بين القطاعين العام والخاص، والذي بدوره سيعود بمكاسب إيجابية في المنطقة، حيث إن الحاجة إلى الابتكار، باتت ضرورة يجب تحقيقها.

وتشهد الشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى المنطقة اهتماماً متزايداً، إذ تخطط أبوظبي على سبيل المثال، لإدخال ما قيمته 2.7 مليار دولار من مشاريع البنية التحتية من خلال الشراكة بين القطاعين.

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