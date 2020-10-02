انطلاق معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية في «إكسبو الشارقة»

المصدر: الشارقة- البيان

انطلقت، أمس، فعاليات معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية «حملة التسوق الكبرى 2020»، الذي يستضيفه مركز «إكسبو الشارقة»، وسط مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والأكسسوارات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية والإلكترونيات.

ويستمر المعرض حتى 4 أكتوبر، ويوفر فرصة مثالية للباحثين عن أحدث الهواتف الذكية، وآخر صيحات موضة الأزياء والأكسسوارات العصرية الراقية، حيث يمكن للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من الأزياء العصرية، بالإضافة إلى أزياء تناسب موسم الاحتفالات، والتي تقدمها أشهر دور الأزياء المرموقة، ومن أهمها: أرماني، وايروبوستال، وأنجيل ألاركون، وبيركينستوك، وجيفنشي، وإيف سان لوران، وسكيتشرز، وبراند بازار، وناين ويست، وغيرها الكثير من العلامات التجارية العالمية.

ودعا مركز «إكسبو الشارقة» الجمهور إلى زيارة المعرض، مؤكداً تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، خلال المعرض حرصاً على سلامة الموظفين والزوار والعارضين، والتي تضمنت تعقيم المبنى بالكامل وصالات العرض والأخذ باشـتراطات الصحة والسلامة من قياس درجة الحرارة عند دخول المبنى، واعتماد كاميرات حرارية ذكية، تعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي وإعادة ترتيب مساحات العرض بطرق علمية ومدروسة، لضمان التباعد الجسدي وتوفير أقصى درجات الحماية، إلى جانب توزيع الإرشادات والملصقات في كل أرجاء المركز، وتوفير الكمامات والقفازات ومواد التعقيم.

ويعتبر المعرض الذي يفتح أبوابه للزوار من الساعة 11 صباحاً إلى الساعة 11 مساء، ثاني فعاليات مركز «إكسبو الشارقة»، في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز