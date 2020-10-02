الإمارات حلت الـ 16 عالمياً في جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي- وائل الخطيب

صُنفت الإمارات، كأفضل دولة إقليمياً بمؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2020، والاستعداد للاستثمار الأمثل لفوائد تقنيات الذكاء الاصطناعي. والمؤشر تصدره شركة الاستشارات العالمية «أكسفورد إنسايتس» في المملكة المتحدة، و«المركز الكندي لأبحاث التنمية الدولية IDRC».

وعالمياً، تقدمت الإمارات 3 درجات، لتحل في المركز الـ 16 من بين 172 دولة، مقارنة مع مركزها السابق الـ 19 في 2019، متفوقة بذلك على دول عدة، من ضمنها إستونيا وسويسرا والصين وإيرلندا والنمسا ونيوزيلندا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال وماليزيا.

وتصدرت الدولة عربياً في مؤشر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي الفرعي. وحلت في المركز 26 عالمياً، متقدمة على كولومبيا وكوريا الجنوبية والهند وروسيا والصين. وحققت تقدماً كبيراً في المؤشرات الفرعية الأخرى، حيث جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر محور الحكومات الفرعي، محتلة المركز الأول إقليمياً والـ 7 عالمياً.

قدرات رقمية

وحازت الإمارات ثالث أعلى رصيد في العالم، بعد سنغافورة والولايات المتحدة، في محور القدرة الرقمية. وكانت الأعلى تصنيفاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر استبيان الخدمات الإلكترونية. وحلت الدولة في المركز 21 من بين 172 دولة في محور القطاع التكنولوجي، وفي المركز 18 في محور البيانات والبنية التحتية.

الأكثر استعداداً عالمياً

وسجلت دول الصدارة الخمس الأوائل الأفضل أداء، وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفنلندا وألمانيا والسويد - درجات عالية في جميع الفئات.

وعربياً، حلت السعودية في المركز 38، والبحرين 43، وعمان 48، والكويت 54، ومصر 56، وتونس 69، والأردن 79، والمغرب 99، ولبنان 101.

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