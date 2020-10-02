أكور توسع شراكتها مع دبي للتطوير من خلال «ريكسوس جوهرة الخور»

المصدر: دبي- البيان

كشفت مجموعة أكور، عن توسيع حضورها في مشروع جوهرة الخور، المرتقب في دبي، من خلال افتتاح منتجع ريكسوس العصري.

وكانت أكور قد أعلنت في وقتٍ سابق من هذا العام، عن شراكتها الاستراتيجية مع دبي للتطوير، لإدارة وجهتين للضيافة، هما موڤنبيك جراند البستان، وسويس أوتيل، وسويس أوتيل ليفينغ المروج، حيث سيضم مشروع جوهرة الخور، العقار الثالث الذي أثمرت عنه هذه الشراكة خلال أقل من عام.

ويقع فندق ريكسوس المرتقب في جوهرة الخور، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، بمساحة مليون متر مربع، في منطقة بورسعيد في ديرة، بالقرب من مطار دبي الدولي. وتضم الوجهة العديد من المرافق السكنية والتجارية والرياضية والترفيهية، ووجهات الضيافة ومرسى، وجميعها متصلة بمحاور المدينة الرئيسة بأكثر من سبعة أنفاق، وما يقارب 7000 موقف للسيارات.

وقال مارك ويليس الرئيس التنفيذي لمجموعة أكور في الشرق الأوسط وأفريقيا: «من المتوقع أن تسهم مشاريع التطوير العقاري الجديدة، التي شهدتها منطقتا بر دبي وديرة، إلى جانب مبادرات التجديد الهامة، في تعزيز تطوير المناطق المحيطة، وتعود بالفائدة على الفنادق الموجودة حالياً».

770

وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام دبي للتطوير: «نرى هذا الفندق، كجوهرة مشروع جوهرة الخور، حيث سيمثل بمجرد اكتمال خطة التطوير الاستراتيجية، أيقونة علامة ريكسوس في منطقة خور دبي. وسيضم المشروع عند استكماله، 770 جناحاً وغرفة فندقية».

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