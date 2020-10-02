«غرفة دبي» تستعرض استراتيجيات موارد بشرية ناجحة لدعم الشركات

المصدر: دبي - البيان

سلطت غرفة تجارة وصناعة دبي الضوء على الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في وضع الاستراتيجيات الملائمة لمواجهة تحديات وتداعيات فيروس كوفيد 19 على الكفاءات والمهارات البشرية وتخطي الشركات لهذه الأزمة، وذلك خلال ورشة إلكترونية نظمها مؤخراً مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها بمشاركة أكثر من 130 مشاركاً يمثلون شركات من مختلف القطاعات والمجالات.

وجاءت هذه الورشة الإلكترونية ضمن سلسلة من الورش التي ينظمها مركز أخلاقيات الأعمال. وشملت قائمة المتحدثين البروفيسور دايفيد كولينغز، بروفيسور إدارة الموارد البشرية في كلية الأعمال بجامعة مدينة دبلن ومدير معهد القيادة والموهبة، وشينا راجان، المسؤول التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة تريستار، وأشوك جوبال، رئيس التطوير ورفاهية الموظفين في بنك المشرق، والدكتور كامل ملاحي، مدير أول مركز أخلاقيات الأعمال.

استراتيجيات

واستعرض المشاركون عدداً من استراتيجيات الموارد البشرية الفعالة لمواجهة التحديات الجديدة التي أحدثها انتشار فيروس كوفيد- 19 ومنها القدرة على إدارة نماذج العمل الهجين والاستثمار في المواهب الداخلية واعتماد الرقمنة. وشملت التوصيات العودة إلى المبادئ الأساسية في الموارد البشرية وبناء القدرات على إبداء المرونة والتحول الذكي والرقمي والقدرة على إدارة وتنظيم بيئة العمل عن بُعد. وأكد المتحدثون أهمية الاستثمار بالمواهب الداخلية وتوفير فرص التطوير المناسبة والملائمة لنمو المؤسسة في فترة ما بعد كوفيد- 19.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي، إلى أهمية الدور الذي تلعبه الموارد البشرية في مساعدة الشركات على تخطي تداعيات أزمة كوفيد-19 وتعزيز التعافي في نشاطات وعمليات الشركات، مشيراً إلى أن دبي شكلت نموذجاً يُحتذى في كيفية إدارة الأزمة فيما يتعلق بالتحول للعمل عن بعد واعتماد التقنيات الذكية وضمان استمرارية الأعمال. وأوضح أن الورشة سلطت الضوء على الاستراتيجيات الناجحة في مجال الموارد البشرية التي يمكن اعتمادها وتطبيقها من أجل استدامة العمل المؤسسي.

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