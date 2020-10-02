«سويفت» تطور خدمة المدفوعات العابرة للحدود

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «سويفت»، أمس، عن خططها لتطوير خدمة جديدة لمساعدة المصارف على تحسين التجربة المصرفية، بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللمستهلكين الذين يرسلون مدفوعات منخفضة القيمة عبر الحدود. وستُمكن الخدمة هؤلاء العملاء، من إجراء مدفوعات بشكل أسرع وأسهل ومتوقع، وذلك برسوم تنافسية في جميع أنحاء العالم.

وتتعاون «سويفت» مع أكثر من 20 مصرفاً لتطوير الخدمة التي تستفيد من قدرات خدمة «سويفت جي بي آي» للابتكار في المدفوعات العالمية، ومن النظم بالغة السرعة، التي أحدثت تغييرات كبيرة في قطاع المدفوعات عالية القيمة. وستُمكن المبادرة الجديدة، المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، من الاستفادة من مدفوعات يمكن توقعها مع معرفة التكاليف وأوقات إتمام المعاملة مسبقاً، إضافة إلى توفر معلومات عن وضع المعاملة للجهة المرسلة والمتلقية للمدفوعات في الوقت الفعلي.

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