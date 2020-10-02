شراكة بين «بروڤن كونسلت» و«ڤي سايت»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «بروڤن كونسلت»، لخدمات وحلول الاستشارات الرقمية، ومقرها الإمارات، عن عقد شراكة استراتيجية مع «ڤي سايت» لحلول دعم الواقع المعزّز. وبموجب بنود الاتفاقية، تصبح «بروڤن كونسلت» الشريك الحصري لشركة «ڤي سايت» في الإمارات والسعودية والكويت وعُمان والبحرين.

وبحسب تقرير حديث أصدرته شركة «آي دي سي» للأبحاث، فإن المؤسسات تتجه نحو الواقع المعزز، والافتراضي مدفوعة بنماذج الاستخدام الرائدة، ليصل الإنفاق عليها إلى 31.2 مليار دولار بحلول العام 2023.

وقال أنس عبد الحي، المدير ونائب الرئيس التنفيذي لشركة «بروڤن كونسلت»: «تعمل تقنيات الواقع المعزّز على تحويل مشهد الأعمال التقليدي، وتوفير فرص غير محدودة للتعاون، ما يسهم في تعزيز إنتاجية قوة العمل والارتقاء بها إلى مستوى أفضل. ستسهم شراكتنا مع «ڤي سايت» في تعزيز مجموعتنا الشاملة من الحلول والخدمات الاستشارية المقدمة لعملائنا بالمنطقة».

وقال سيهات كهرمان، مدير تطوير الأعمال والمدير المشارك لدى «ڤي سايت»: "لا تزال إمكانات الواقع المعزز غير مكتشفة بالكامل، وأسهم استمرار تفشي الجائحة الحالية في تعزيز استخداماتها، لتثبت تلك التقنية أهميتها كعامل تمكين.

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